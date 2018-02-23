Дробыш избил Самбурскую

Виктор Дробыш ударил по лицу Настасью Самбурскую. Видео избиения актриса опубликовала в Instagram.



Судя по ролику, все произошло в коридоре. Артистка бежала за продюсером, прося 500 рублей. В какой-то момент музыкант резко развернулся и нанес актрисе удар в нос.

Самбурская упала на пол и зарыдала. Однако в конце ролика Настасья все-таки начинает смеяться. "Ну как так... за 500рублей, такая жестокость", – подписала видео актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Поклонники не сразу поняли, что это была шутка. "Дикость", "Так правдоподобно, мне даже больно стало", "Жестокость не люблю, даже в шутках", "Это фильм такой снят или реально?" "Это правда? Он тебя ударил???" "Я два раза пересматривала, чтобы понять", – написали Настасье взволнованные россияне.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 22, 2018 в 6:34 PST

Отметим, что недавно актриса стала ведущей программы "Ревизорро", заменив на этом посту Лену Летучую. Теперь драки для Самбурской – привычное дело. Так, в конце января актриса вместе со съемочной группой отправилась в Нижний Новгород, чтобы проверить заведения города. В одном из кафе на Настасью и ее команду напали.