Сын о тайном замужестве Ротару: "Ее сердце занято"

Руслан Евдокименко, сын знаменитой певицы Софии Ротару, прокомментировал слухи о ее тайном замужестве. Он заявил, что сердце артистки давно занято.

Слухи о тайном замужестве Ротару пошли после фразы модельера Сергея Зверева, которую тот как бы случайно обронил. Евдокименко эта информация очень удивила.

Сын певицы засмеялся, когда услышал, что он вновь вышла замуж. "Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне", – заявил он в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.





В замешательство слухи о свадьбе привели и официального представителя Ротару. "Надо проверить. Вчера еще замужем не была", – цитирует его "Комсомольская правда".

По словам менеджера, исполнительница прекрасно себя чувствует и без замужества. Он заявил, что она недавно вернулась с отдыха и сейчас работает в Киеве.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Фев 12, 2018 в 1:34 PST

Напомним, что Зверев проболтался о тайном замужестве Ротару во время встречи с фанатами. О торжестве он рассказал, когда ему начали предлагать кандидаток в жены.

"Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная," – заявил он. Как писали Dni.Ru, какие-либо подробности он раскрывать отказался и быстро перешел к другой теме, будто осознавая, что взболтнул лишнего.

