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Долго плакал: больному Джигарханяну подложили свинью

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Знаменитый актер Армен Джигарханян дал откровенное интервью. Артист пережил еще один удар судьбы: ему так и не удалось наладить отношения с сожителем.
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Журналисты подловили Джигарханяна на выпуске спектакля "Череп из Коннемары" по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Он зашел в театр, опираясь на трость, и пожаловался на резко подскочившее давление.

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 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Про скандальный развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской актера расспрашивать не стали, чтобы лишний раз не поднимать неприятный для него вопрос. Журналисты решили узнать, как поживает новый кот Джигарханяна, которого ему подарили друзья.

Оказалось, что и это не самая лучшая тема для разговора. Близкие фактически подложили больному Джигарханяну свинью, когда подарили питомца, ведь он так и не смог наладить с ним отношения.

"Новый Фил уже не тот. Прежний кот был совсем другим. Чтобы мы научились друг друга понимать, он должен был родиться при мне. А он попал ко мне взрослым парнем. Получилось, что мы не нашли с котом общего языка", – признался артист. Судя по всему, это стало для него настоящим ударом.

Джигарханян добавил, что сначала у него возникло чувство, что ему принесли кота, с которым он прожил бок о бок 15 лет. "Оказалось, что нет. Я много плакал из-за этого", – цитирует актера сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что кот Фил является едва ли не единственным утешением для артиста. Джигарханян постоянно находится под пристальным внимание прессы из-за скандального развода с Цымбалюк-Романовской.

Автор: Евгений Мышко24 февраля 2018, 12:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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