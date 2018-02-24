Снимок постаревшей Высоцкой вызвал оторопь

Телеведущая Юлия Высоцкая поделилась необычным снимком. Пользователи социальных сетей раскритиковали ее за внешний вид.

Судя по всему, фотография была сделала в ресторане. Высоцкую запечатлели сидящей за столиком в черной рубашке и белой юбке.

Внимание пользователей привлекли ноги ведущей. Многие посчитали, что ей стоило бы спрятать их под плотными колготками. Некоторых это зрелище просто ужаснуло. "Какая страшная фотка, как бабка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "Ножки надо прикрывать, не очень выглядят", – пишет другой.

Были и те, кому худоба Высоцкой пришлась по вкусу. "Наверное Вы не видели красивых ног, вот и советуете фотошопить. Ноги-блеск!" – заявляет участник беседы. "Ой, какие чудесные костлявые коленочки! Как настоящая француженка", – присоединяется второй.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Фев 24, 2018 в 2:21 PST

Многие заметили, что ведущая несколько постарела. "Молодость-это недостаток который очень быстро проходит", – отмечает пользователь. "Ультранеудачное фото, поза выражение лица ноги все как у старой бабки!" – добавил другой.

При этом снимок набрал невероятную популярность. Всего за час после публикации больше десяти тысяч человек поставили под фотографией отметку "Мне нравится".