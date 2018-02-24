Собчак напомнили о похоронах после фото сына с таблетками

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак поделилась фотографией сына Платона в социальной сети Instagram. Ее отругали за то, что подпускает ребенка к таблеткам.

Снимок звезда выложила на личной странице. "Наводим порядок!" – подписала фотографию она. На нее тут же набросили с критикой.

"А мозги в голове есть ????Таблетки и лекарства в свободном доступе!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – возмущается один из пользователей. "Все отлично, но таблетки хранят так, чтобы ребёнок не мог достать", – тонко подмечается второй. "Таблетки в досягаемости ребенка!!!! Вот же туповатые родители!!! Че ждете что наглотается?" – опускается до оскорблений третий.

Некоторые отметили, что на фотографии изображены не лекарства, а витамины. Но волну негатива было уже не остановить. "Вот такого малыша похоронили на подмосковном кладбище,после наведения порядка в аптечке. Детишки очень любят цветные таблетки.Родители будьте внимательны.ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ......" – заговорил о смерти комментатор.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 24, 2018 в 12:56 PST

Напомним, что Собчак постоянно сталкивается с критикой в Сети. Как писали Dni.Ru, на нее часто набрасываются из-за методов воспитания малыша.

Например, недавно звезда показала видео, на котором ребенок делает кувырок под водой. Мнительные пользователи Сети решили тут же прочитать ей лекцию о том, что это может быть небезопасно для ребенка.