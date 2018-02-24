51-летняя Салтыкова рассказала о страшном аборте

Ирина Салтыкова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярная исполнительница рассказала о том, что делала несколько абортов, последний из которых дался ей тяжело.

Ирина Салтыкова сообщила, что сделала не один аборт от тогдашнего своего мужа, популярного исполнителя Виктора Салтыкова. По признанию артистки, она могла бы быть мамой трижды. Однако ее отношение к Салтыкову изменилось после их первой ссоры. По словам Ирины, она ее потрясла настолько, что мир буквально перевернулся. Даже после того, как они помирились, она уже не смогла относиться к любимому мужчине по-прежнему.

Певица подарила супругу дочь Алису. Через год после родов Ирина снова забеременела, но Виктор настоял на аборте. А через два года после аборта Салтыкова сделала еще один, который дался ей очень тяжело.

Дело в том, что Виктор отправил ее поездом к матери (то есть ее свекрови), чтобы в другом городе Ирина прервала беременность. По словам Салтыковой, она как сейчас помнит, что ее мучил жуткий токсикоз, но она тряслась в вагоне, потом ее положили в больницу, дали наркоз, а после пробуждения, буквально через несколько часов снова посадили на поезд и отправили обратно в Москву.

Ирина рассказала, что чувствовала себя ужасно, у нее началось воспаление, она прекрасно помнит все: потолок больницы, койку, холодный вагон. Салтыкова заявила, что никому не может до сих пор простить этого, в том числе и себе. Самое интересное, что после этого Салтыков просил супругу родить. Однако Ирина отказалась. Она не была уверена в нем.

Ирина призналась, что очень хотела еще детей. Однако у нее уже не получилось. Салтыкова высказала предположение, что бывший муж чувствует свою вину из-за этой ситуации и боится ее. Тем не менее, Ирина заявила, что не жалеет о своем браке с Виктором, ведь он подарил ей замечательную дочь Алису.