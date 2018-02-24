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Салтыкова раскрыла причину своего рака

Ирина Салтыкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Ирина Салтыкова дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала об онкологическом заболевании.
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Ирина Салтыкова оказалась в кресле игрока ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярная певица рассказала о браке с Виктором Салтыковым, двух абортах, которые сделала из-за него, и о тяжелом разводе. Артистка даже дала понять, что после разрыва с певцом выпивала.

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Ирина Ивановна Салтыкова

Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

После развода у Ирины Салтыковой диагностировали рак. Это случилось в Америке, где артистка прошла полное обследование. Чтобы уточнить диагноз, исполнительница побывала у пяти разных врачей в Москве, и все они оказались солидарны с иностранными коллегами.

Салтыкова сразу оговорилась, что онкологическое заболевание оказалось на ранней стадии, поэтому она особенно не переживала. Ирина рассказала, что ей сделали операцию на Каширке, ей даже не пришлось проходить ни химиотерапии, ни лучевой. Вообще, по словам Салтыковой, лечение ей обошлось в три копейки.

Популярная исполнительница заявила, что причина ее тяжелой болезни проста – все дело в нервах. "Все болезни от нервов", – заключила Ирина Салтыкова. Певица отметила, что после перенесенного недуга старается ко всем событиям в жизни всерьез не относится и тщательно следит за здоровьем своим и близких.

Отметим, что Ирина Салтыкова рассказала и о своих романах. По ее признанию, за всю жизнь у нее, помимо брака с Виктором Салтыковым, было лишь два серьезных романа. Причем оба из них длились по шесть лет. После развода Салтыкова встретила мужчину, отношения с которым были, по ее словам, очень счастливыми, однако все закончилось "по глупости". А другой роман, несмотря на щедрость избранника, оказался неудачным.

Сейчас Ирина счастлива в новых отношениях. Однако артистка категорически отказалась называть имя своего возлюбленного. Хотя ее любимый мужчина и находился за кулисами, как призналась Лера Кудрявцева. Однако Салтыкова предпочла свою личную жизнь не афишировать.

Автор: Наталья Аряева24 февраля 2018, 16:44

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