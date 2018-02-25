Оскандалившейся Пугачевой досталось за жуткую безвкусицу

Королева российской эстрады Алла Пугачева поделилась несколько странными снимками. Исполнительницу обвинили в полном отсутствии вкуса.

Певица показала на своей странице в социальной сети Instagram образцы новой коллекции обуви, которую она выпускает под собственной маркой. "Готовимся к лету, девочки!" – подписала снимок она.

Пользователи не ценили новинку. "Это видимо шутка)))) смешно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "В селе не оденешь, дороги не позволят, в городе куры засмеют и вообще безвкусица", – критикует другой участник обсуждения. "Что за ужас", – сокрушается третий.

Некоторые заметили, что новые модели из коллекции Пугачевой очень похожи на те, что продавались почти 50 лет назад. "Хорошо забытое старое.Модели 1970-х годов.Венгрия поставляла в СССР.Носили с большим удовольствием!" – заявляет удивленный комментатор. "Все эти модели уже были модны в разные годы а в этом году все смешали в кучу" – уточняет второй.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Фев 24, 2018 в 3:38 PST

Многие сошлись во мнении, что данная обувь подходит для дам старше 50-60 лет. Впрочем, были и те, кто не согласился с этим утверждением. "Мне 60 лет,но эта обувь для старушек", – написала пенсионерка.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Окт 16, 2017 в 6:25 PDT

Напомним, что недавно Пугачева оказалась в центре скандала. По некоторым данным, ее обманули недобросовестные строители.