Оскандалившейся Пугачевой досталось за жуткую безвкусицу
Певица показала на своей странице в социальной сети Instagram образцы новой коллекции обуви, которую она выпускает под собственной маркой. "Готовимся к лету, девочки!" – подписала снимок она.
Пользователи не ценили новинку. "Это видимо шутка)))) смешно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "В селе не оденешь, дороги не позволят, в городе куры засмеют и вообще безвкусица", – критикует другой участник обсуждения. "Что за ужас", – сокрушается третий.
Некоторые заметили, что новые модели из коллекции Пугачевой очень похожи на те, что продавались почти 50 лет назад. "Хорошо забытое старое.Модели 1970-х годов.Венгрия поставляла в СССР.Носили с большим удовольствием!" – заявляет удивленный комментатор. "Все эти модели уже были модны в разные годы а в этом году все смешали в кучу" – уточняет второй.
Многие сошлись во мнении, что данная обувь подходит для дам старше 50-60 лет. Впрочем, были и те, кто не согласился с этим утверждением. "Мне 60 лет,но эта обувь для старушек", – написала пенсионерка.
Напомним, что недавно Пугачева оказалась в центре скандала. По некоторым данным, ее обманули недобросовестные строители.
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