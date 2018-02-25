Садальский врезал гастролеру Овечкину
Артист поделился своими мыслями по поводу Игр с подписчиками в социальной сети Instagram. "Говорил Россия-моя страна, по любому буду в Корее и... не приехал (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)" – напал он на знаменитого спортсмена. Садальский считает, что поведение Овечкина – прекрасный повод задуматься.
"И нам – о том, чего стоят все эти колбасные эмигранты; и Путину – о том, чего стоит вся лесть и весь подхалимаж, что его окружают", – добавил актер. Он уточнил, что все-таки рад тому, что многие россияне, играющие в США, не приехали на Олимпиаду.
"По крайней мере наши ребята действительно представляют там, пусть даже под всеми маскхалатами, именно Россию: это русские, которые и живут в России, а не какие-то заезжие гастролёры", – врезал Овечкину артист. Садальский рад тому, что хоккеисты смогли завоевать золото даже в условиях жесткого давления спортивных чиновников из-за допинг-скандала.
Пользователи Сети поддержали артиста. "Очень правильно написано", – заявил один из комментаторов. "Стасик, в этот раз мы вас зауважали!!! Выводы правильные!!!" – добавил другой.
Напомним, что сборная России впервые за 26 лет одержала победу в олимпийском хоккейном турнире. В финале "красной машине" противостояла национальная команда Германии: матч завершился в дополнительное время со счетом 4:3.
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