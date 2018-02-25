Бессовестная Цымбалюк-Романовская разбила еще одну семью

Бывшая товарка потрясла грязным бельем молодой пианистки. Элина Мазур сделала шокирующее заявление.



Виталина Цымбалюк-Романовская развела Джигарханяна с Татьяной Власовой обманным путем. С таким скандальным заявлением выступила бывшая товарка бессовестной украинской пианистки Элина Мазур в программе "Новые русские сенсации" на НТВ. Якобы юрист театра Ирина Мосиенко подсунула престарелому и доверчивому Армену Джигарханяну в кипе прочих бумаг и документ о разводе. И он подмахнул его, не глядя.

"Виталина сподвигает Ирину Мосиенко подать на развод от имени Армена Борисовича. Накануне своего юбилея он узнает, что он, оказывается, может быть разведенным человеком. Но на самом деле заявление на развод ни Татьяна Сергеевна, ни Армен Борисович не подавали. По доверенности, полученной Ириной Мосиенко, их разводят, и также по доверенности Ирина Мосиенко инициирует раздел имущества", – рассказала о гадкой схеме Мазур.

По ее словам, еще будучи замужем, Виталина начала устраивать личную жизнь и встречаться с другим мужчиной. Причем он женат!



"Грузинские каникулы Виталины (осенью 2017-го она поехала якобы подлечить нервы – Прим.ред) – занимательная вещь, поскольку Виталины приехала с твердым намерением незамедлительно выйти замуж. О чем меня и известила. На тот момент она находилась в состоянии бракоразводного процесса. Но Виталина в категорической форме требовала, чтобы развод происходил мгновенно, поскольку у нее имеется бойфренд, с которым уже серьезные отношения", – уверяет Мазур.

Элина заявила, что еще до официального развода Виталина втайне планировала помолвку: "На католическое Рождество были заказаны ею билеты в Париж, там должна была состояться помолвка с этим человеком, но Виталина оказалась под подпиской о невыезде".

Интересно, что персональная страничка "жениха" Виталины в Интернете дает понять, что он давно счастлив в браке. Скорее всего, ушлая пианистка пытается разрушить его семью. Ведь опыт уже есть.