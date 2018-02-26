Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения

На актрису набросились из-за хоккеистов. И обозвали ее безумной больной старухой.

Лия Ахеджакова – одна из самых ярких звезд отечественного кино. "Гараж", "Служебный роман", "Небеса обетованные", "Старые клячи" – ее комичные образы в этих и других картинах давно полюбились зрителям. Правда, резкие заявления актрисы в адрес России не всегда нравятся поклонникам.

Многие помнят, как Ахеджакова читала в эфире стихи Орлуши о том, что "малайзийский боинг сбили мы". А теперь по Сети гуляет статья, в которой звезда советского кино якобы признается, что испытывает к взявшим золото на Олимпиаде в Корее российским хоккеистам ненависть и ждет, что их поймают на употреблении мельдония.

Ознакомилась с этой статьей и актриса Елена Коренева. "Я ее нашла в Facebook – на странице одного из ее коллег, не являющегося, к счастью, автором. Но комментарии под публикацией в его ветке не заставили себя ждать: Лию называли безумной старухой, дурой, больной... Обвинили в том, что она не любит Родину. Многие комментаторы сразу заявили о разочаровании в гениальной актрисе", – рассказала Коренева.

"Я узнала телефон Ахеджаковой и позвонила ей. Извинилась, что беспокою – Лия ехала в театр на спектакль, – продолжила артистка. – Выслушав статью, которую я ей зачитала, она закричала от возмущения, сказав, что никогда не следила за хоккеем, не давала интервью по событиям Олимпиады, и ни слова правды в этой статье нет. Посетовала на то, сколько бредовых слов ей приписывают и привела пример из другой публикации, где говорилось, что она якобы требует вынести труп Ленина из Мавзолея и положить на его место себя".

"Устраивать травлю честного и невиновного человека стало у нас практически развлечением. И не только в судах", – резюмировала актриса в блоге, который опубликовала на сайте "Эха Москвы".