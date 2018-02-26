Лолита Милявская врезала наглецу за "старую дуру"

Лолита Милявская дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала о том, как поставила на место наглеца, назвавшего ее старой дурой.

На аккаунт Лолиты Милявской в социальной сети Instagram подписаны более миллиона человек. Многие публикации связаны с работой, о личной жизни артистка рассказывает мало.

"Иногда в Instagram я поздравляю своих друзей. Кроме того, что я говорю по телефону, мне хочется, чтобы мой зритель и слушатель добавлял им эмоции и хорошее настроение. У всех бывают разные ситуации, и иногда это очень здорово поддерживает. Мои подписчики знают, что я читаю все", – отметила Милявская.

Более того, Лолита вступает в диалог с особо активными или экспрессивными подписчиками. "Наглых я сразу ставлю на место, с хорошими по-хорошему общаюсь. Очень смешно было, когда кто-то написал мне в ленте: "Да вообще она старая дура, ей на пенсию пора". Я ответила: "Вы сначала свою аватарочку откройте, потому что мою фотографию Вы видели". И приходит очень классный ответ: "Ой, простите. Я не думал, что Вы это читаете". Сразу появилось слово "простите". Просто человеку захотелось вынуть из себя негативную энергию, и он решил выплеснуть ее", – цитирует Лолиту газета "Ва-банкЪ".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Фев 16, 2018 в 11:29 PST

Артистка прокомментировала и эксцентричное поведение на сцене, которое присуще только ей. Лолита настолько естественна, что фанаты уверены в абсолютной искренности. Однако Милявская заверила, что это всего лишь актерское мастерство.

"Я не занимаюсь исповедью на сцене. Для этого есть специально отведенные места и специальные люди, которые эту исповедь принимают. Вообще-то я привыкла с Богом напрямую общаться. А на концертах занимаюсь тем, что называется актерским мастерством и режиссурой. Вы когда приходите в театр, не говорите же, что артист исповедуется? Моя работа ничем не отличается, несмотря на то, что называется шоу-бизнесом. Это выстроенная программа и мои режиссерские видения. Невозможно петь только о собственной боли, также невозможно испытать все переживания мира", – пояснила певица.