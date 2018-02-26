Округлившаяся Лера Кудрявцева прячет живот
На своей официальной страничке в Instagram Лера Кудрявцева регулярно выкладывает множество фотографий и коротких видео. Причем телеведущая одинаково откровенно демонстрирует как подробности частной, так и общественной жизни.
Однако подписчики уверены, что Лера явно чего-то недоговаривает. Наблюдательные фанаты обратили внимание, что телеведущая, которая раньше предпочитала облегающую одежду, теперь ходит исключительно в свободных, не сковывающих движений и не акцентирующих внимание на груди и животе нарядах.
Так, в ток-шоу "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" Кудрявцева появляется в платьях А-силуэта, скрывающего изгибы фигуры. Более того, в новых выпусках передачи, где отечественные знаменитости раскрывают свои тайны за деньги, Лера передвигается в обуви на плоской подошве типа балеток.
Все это и в особенности свежее фото, на котором ведущая снята вместе с коллегой Оскаром Кучерой, навело подписчиков на мысль, что она скрывает фигуру не просто так. "Что-то в последнее время Лерочка носит свободные наряды. А на этом фото прям вообще округлившаяся. Неужели можно тихонечко (тсссс!) поздравлять????", "Вы беременны😍😍👍👍👍", "У Леры грядет пополнение?" – высказали свои догадки подписчики.
Напомним, Лера Кудрявцева живет с хоккеистом Игорем Макаровым. У супругов внушительная разница в возрасте – более 15 лет. Однако пару это обстоятельство совершенно не смущает.
"Я считаю, что это самое лучшее, что может быть. Мне кажется, в отношениях все индивидуально. Не понимаю, почему тема неравных браков так муссируется в последнее время. Есть много пар, где муж и жена – ровесники, но при этом они расходятся через год или два. Возраст не играет никакой роли. Главное, чтобы люди подходили друг другу и любили!" – говорила в интервью Лера Кудрявцева.
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