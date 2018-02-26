Округлившаяся Лера Кудрявцева прячет живот

В последнее время Лера Кудрявцева сменила облегающие наряды на свободные, не сковывающие движений. Фанаты теряются в догадках: почему телеведущая изменила имидж, а также строят предположения: почему Лера прячет живот.

На своей официальной страничке в Instagram Лера Кудрявцева регулярно выкладывает множество фотографий и коротких видео. Причем телеведущая одинаково откровенно демонстрирует как подробности частной, так и общественной жизни.

Однако подписчики уверены, что Лера явно чего-то недоговаривает. Наблюдательные фанаты обратили внимание, что телеведущая, которая раньше предпочитала облегающую одежду, теперь ходит исключительно в свободных, не сковывающих движений и не акцентирующих внимание на груди и животе нарядах.

Так, в ток-шоу "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" Кудрявцева появляется в платьях А-силуэта, скрывающего изгибы фигуры. Более того, в новых выпусках передачи, где отечественные знаменитости раскрывают свои тайны за деньги, Лера передвигается в обуви на плоской подошве типа балеток.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Фев 23, 2018 в 10:29 PST

Все это и в особенности свежее фото, на котором ведущая снята вместе с коллегой Оскаром Кучерой, навело подписчиков на мысль, что она скрывает фигуру не просто так. "Что-то в последнее время Лерочка носит свободные наряды. А на этом фото прям вообще округлившаяся. Неужели можно тихонечко (тсссс!) поздравлять????", "Вы беременны😍😍👍👍👍", "У Леры грядет пополнение?" – высказали свои догадки подписчики.

Напомним, Лера Кудрявцева живет с хоккеистом Игорем Макаровым. У супругов внушительная разница в возрасте – более 15 лет. Однако пару это обстоятельство совершенно не смущает.

"Я считаю, что это самое лучшее, что может быть. Мне кажется, в отношениях все индивидуально. Не понимаю, почему тема неравных браков так муссируется в последнее время. Есть много пар, где муж и жена – ровесники, но при этом они расходятся через год или два. Возраст не играет никакой роли. Главное, чтобы люди подходили друг другу и любили!" – говорила в интервью Лера Кудрявцева.