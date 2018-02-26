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"Дом-2" подорвал здоровье Бузовой

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ольга Бузова, резко выступившая с критикой своих недоброжелателей в Сети, заставила многих поклонников начать волноваться о ее душевном и физическом состоянии. Певице советуют взять небольшой отдых и восстановиться после тяжелых трудов.
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Певица, телеведущая, дизайнер и актриса Ольга Бузова, в каком бы амплуа она не выступала, всегда служила для своих поклонников настоящим примером грамотного отношения даже к самым язвительным недоброжелателям. Всем им она отвечала с легкой иронией и неизменной улыбкой, не словами. а делами доказывая, как неправы все, кто не верит в ее успешность и талант.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Именно поэтому недавнее эмоциональное выступление певицы на ее странице в Instagram, где она обрушилась на своих критиков, вызвало неоднозначную реакцию. Многие уверены, что Ольга Бузова просто не выдержала постоянного потока безосновательных отрицательных отзывов в свой адрес. Другие считают, что девушка просто устала на работе. Особенно опасным для ее здоровья назвали шоу "Дом-2".

Только закончились съёмки �� устала������

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Похожей точки зрения придерживается член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. "Я уже давно отмечал для себя, что Ольга Бузова переутомилась в "Доме-2". Все эти лобные места, провожания и встречания новых участников сказываются на ней крайне негативно. Плюс, она еще и певческую карьеру начала. Рано или поздно это должно было сказаться на ее психологическом состоянии", – рассказал он Dni.Ru.

"Если она начала так остро реагировать на выпады хейтеров значит пора ей немного разгрузиться. Оля! Бросай ты так много трудиться, всех денег на свете все равно не заработаешь, а нервы и здоровье дороже", – обратился Вадим Манукян к певице.

Напомним, ранее Ольга Бузова на своей страничке в Instagram пообещала не оставить без ответа хамство, которое, по ее словам, регулярно на нее выливается. "Я не позволю таким хамам делать все, что им захочется, и так просто меня унижать и оскорблять. У меня есть родители, семья, очень пожилые бабушки. К великому моему сожалению – они это все видят. И расстраиваются куда сильнее.. От этого мне еще больнее... Я не боюсь Вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. И только потому что я – девушка, Я не могу Вам объяснить (как мужчины объясняли друг другу во все времена), что так делать НЕЛЬЗЯ! Но!!!! Я настолько устала, что молчать и оправдывать Ваши действия больше не буду!!!" – написала певица.

Автор: Геннадий Куприянов26 февраля 2018, 19:56
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