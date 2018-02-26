Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы

Сын и две дочери Насти Рыбки живут со своими отцами. Эскортница считает, что дети – "это фигня", и не намерена как-либо участвовать в их воспитании.

Трое детей Насти Рыбки рождены от трех разных мужчин. Это мальчик и две девочки, старгшие живут в Белоруссии, младшая дочь – в Америке. По словам Насти, у нее изначально с мужчинами была договоренность: если они хотят – то она родит, но к воспитанию не будет иметь никакого отношения.

"Иногда со старшими созваниваемся, но не более того. Их интересует только то, чтобы игрушка была дороже, чем у сверстников. Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся", – заявила Рыбка. Настя уверена: мать – это мать, и дети к ней все равно придут. А если мать будет известна и богата – дети будут счастливы.

"Дети – это такая фигня. У меня в месяц по 60 учеников, в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была договоренность, странно", – цитирует Рыбку сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 20, 2018 в 12:01 PST

На вопрос, чем она зарабатывает на жизнь, Настя заметила, что спрашивать об этом "в ее обществе" неприлично. По ее словам, она ведет тренинги, снимается и консультирует девушек.

Как напоминает издание, тренинги, которые ведут Рыбка и ее напарник Алекс Лесли, в Москве на грани закрытия. Многих возмущает, что происходит под видом обучения пикапу. К примеру, Лесли может спокойно привести на занятие своих друзей, которые выбирают любую ученицу и тут же совокупляются с ней. Групповой и извращенный секс, часто в общественных местах – тоже в порядке вещей у "секты", как в Сети называют эту "школу соблазнения". В то же время, сами "учителя" не видят в этом ничего ужасного и противозаконного.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 17, 2018 в 3:32 PST

Имена Насти Рыбки и ее соратника Алекса Лесли стали известны общественности после того, как грянул скандал из-за приключений "охотницы за миллионерами" на яхте одного из богачей. Девушка подробно описала свои секс-подвиги на яхте олигарха в своей книге. На самом деле Рыбку зовут Анастасия Вашукевич, а ее тренера – Александр Кириллов. Насте всего 28. Уроженка белорусского Бобруйска за свою недолгую жизнь успела побывать несколько раз замужем, перебраться в Москву и попасть в "гарем" к своему секс-тренеру Кириллову.

Рыбка призналась журналистам, что уже выбрала следующий объект своей охоты. По ее словам, это "очень и очень известный человек". Имя Настя не назвала, отметив, что скоро читатели сами все узнают.