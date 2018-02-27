Стоны любви престарелой жены Солнцева извели соседей

Божий одуванчик воет в экстазе под натиском молодого тела. Гоген оказался любовником умелым и с богатой фантазией.

То обстоятельство, что главный фрик телепроекта "Дом-2" Гоген Солнцев женился на старушке, стало шоком для поклонников. Фотографии венчания 37-летнего красавчика и седовласой дамы маленького роста, которой на вид лет 75-80, взорвали интернет. "Карлица!" – охают люди при виде этого божьего одуванчика.

"Эка важность – больше ста!/ Лишь бы кровь была густа./ Говорят, любви покорны/ Все буквально возраста!" – уверял Леонид Филатов в "Сказе про Федота-стрельца".

Солнцев, видимо, такого же мнения. И если съемкой таинства в храме Гоген был недоволен – охрана вышвырнула фотографа Dni.Ru, успевшего сделать лишь несколько кадров, то теперь не скрывает новый семейный статус.

Вместе с молодой, которая уже немолода, Солнцев уехал в Пуэрто-Плато. Это одна из северных провинций Доминиканской Республики, в конце 1990-х ставшая популярной у мировых звезд. Поселились молодожены в отеле, где русских почти нет. Правда, неузнанными они все равно не остались, поэтому перестали стесняться своего счастья.

Отдыхающие там туристы (они-то и прислали в редакцию снимки) рассказали Dni.Ru, что пожилую жену Солнцева зовут Екатериной. "У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями, – сообщили соседи Гогена по отелю. – Мы сначала подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".