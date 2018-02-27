Ксения Бородина отказалась от работы

Ксения Бородина дала откровенное интервью. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" призналась, что семья у нее на первом месте, и ради дочерей она готова пожертвовать работой.

Ксения Бородина счастливо замужем, она воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Марусю и двухлетнюю Теону. Муж телеведущей, бизнесмен Курбан Омаров признавался, что маленькая Тея вьет из него веревки. Ксения же старается быть более строгой.

"На самом деле Тея, безусловно, имеет власть и надо мной. Мало ей запрещаю. Но при ее сильном характере Теона добрая девочка, и с ней легко договориться, не упертая, хоть и Козерог. Не закатывает истерики с криками "Купи! Дай!". Конечно, иногда может пошалить. Например, не любит убирать за собой игрушки, за это, хоть и редко, однако отправляется в угол, смиренно опустив голову. Правда, долго там не стоит – в первые же минуты просит прощения. Иногда могу отчитать за жадность, если, например, не дает сестре игрушку", – рассказала Бородина.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 18, 2018 в 9:48 PST

Телеведущая старается ограждать дочерей от повышенного внимания со стороны СМИ и прочей общественности. К примеру, Ксения не любит, когда с Марусей фотографируются. "Стараюсь оградить дочерей от статуса "дети звезды". Из-за этого не работаю по выходным, отказалась от гастролей", – цитирует телеведущую Starhit.

Бородина призналась, что ей жаль детей знаменитостей, которые из-за постоянной занятости не видят своих наследников. "Недавно встретила артистку, известную трудоголизмом, с ней была дочка. У малышки были такие грустные глаза – у меня аж сердце сжалось. Не хочу подобного для своих девочек. Карьера, бизнес и успех – это все, конечно, замечательно, но семья для меня всегда была и будет на первом месте. Что бы ни случилось!" заключила Ксения Бородина.