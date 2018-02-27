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Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка

Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Анна Семенович дала откровенное интервью. Певица не понимает, зачем вся страна мечтает выпихнуть ее замуж.
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Анна Семенович заявила, что нужно выходить замуж только тогда, когда созрела для рождения детей. "А я никогда не стремилась быстро становиться мамой, мне всегда хотелось пожить для себя. И я не спешила в этом. Кроме того, я такой человек, который верит, что с мужчиной нужно пожить долго, прежде чем решиться с ним жить всю оставшуюся жизнь. Я хочу выйти замуж раз и навсегда, а не разводиться каждые два года, как это принято в шоу-бизнесе", – заявила певица.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

При этом артистка призналась, что сейчас счастлива в любви. "Я никогда не остаюсь одна, у меня всегда есть прекрасные романтические отношения, просто иногда они заканчиваются. И тогда начинаются новые романтические отношения. Люди разные, кому-то хорошо жить 30 лет с одним партнером, а мне нужно раз в пять лет его менять. Вот этим я и занимаюсь", – сообщила Семенович.

Однако Анна ясно дала понять, что не следует надеяться, что ее нынешние романтические отношения закончатся свадьбой. "Держать кулачки за меня точно не надо. Вся страна хочет зачем-то выпихнуть меня замуж. Я не понимаю: зачем это? И это очень странно для меня. Поэтому кулачки не держите, все будет так, как должно быть", – заключила артистка.

Зашла речь и о детях. "Если бы я прямо мечтала и хотела, то я бы уже давно родила. Скажем так, я планирую и думаю об этом", – коротко сообщила Семенович.

При этом певица ничего не видит плохого в суррогатном материнстве, которое сейчас пользуется бешеной популярностью среди представителей шоу-бизнеса. "Если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем, то может быть и да. Почему нет? В этом нет ничего плохого", – цитирует Анну Семенович "МИР24".

Автор: Наталья Аряева27 февраля 2018, 12:49
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