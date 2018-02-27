Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии

Дочь известного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой Наталья Бондарчук стала очередной звездной гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка рассказала о том, как влюбилась в Андрея Тарковского, и почему решилась на самоубийство.



Звездной работой Натальи Бондарчук стала роль Хари в картине Андрея Тарковского "Солярис". Ей словно самой судьбой было предназначено сыграть в этом фильме, ведь именно из ее рук книгу Станислава Лема впервые получил Андрей Тарковский.

Во время съемок между актрисой и режиссером вспыхнули чувства. Страсть вкупе с рабочим процессом и обстоятельствами личной жизни оказалась опасной для жизни Натальи.

"Мне было 19 лет, я уже была замужем, и Тарковский был женат. Но мы снимали фильм, я поняла, что влюбилась. Его чувства были схожими. Когда он наконец признался мне в любви, я не знала, что делать. Идти к мужу? Я так не могла", – призналась Бондарчук.

От отчаяния она предприняла попытку проститься с жизнью. "У меня было пограничное состояние. На меня очень много навалилось – съемки, постоянные самоубийства моей героини, бессонные ночи... Я хотела уйти... Но меня вовремя заметили", – рассказала артистка.

Бондарчук уверена, что Тарковский никогда бы на ней не женился. До молодой актрисы у него были и другие увлечения. Более того, режиссер не собирался уходить от супруги. "Как только у него появился сын, я поняла: это все, конец", – заключила Наталья.

Артистка нашла в себе силы разорвать эту болезненную связь. А вскоре появился Николай Бурляев, ставший ее вторым мужем. Они прожили 17 лет, Наталья родила от него двоих детей. По словам Бондарчук, за эти годы они 200 раз расставались и сходились, и до сих пор поддерживают теплые отношения. Третьим ее супругом стал актер Игорь Днестрянский.

