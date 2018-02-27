Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе

Леонид Агутин стал гостем передачи "вДудь". Популярный исполнитель рассказал, как оказался в стриптиз-баре, о драке и неожиданном благородстве своего оппонента.

Это случилось зимой, два года назад, в Майами. Леонид Агутин выпивал с приятелем на балконе у него в номере. "Он потребовал продолжения, мне пришлось следовать за ним", – сообщил Агутин. Далее, по его словам, была долгая эпопея. Потому что друзьями заинтересовались полицейские, внимание которых привлекла машина приятеля Агутина. Тот очень медленно кружил на одном месте в поисках ресторана.

В итоге у друга забрали автомобиль, но он не угомонился. Тогда Агутин сообщил ему, что в такое время можно выпивать и курить только в стриптиз-барах. И друзья отправились туда. "Там было тихо, мирно, слава богу, особо никого не было. Мы встали у стойки и решили все-таки доболтать, дотереть чего-то, что в таком состоянии кажется важным", – поведал певец.

Однако двое одиноких мужчин привлекли внимание стриптизерш. По словам Агутина, они с приятелем стали отбиваться от них, давать деньги, а тут к ним еще подошел глава заведения, итальянец мафиозного вида. "Что он говорил мне, я не помню, но зачем-то я его бил", – признался Агутин.

В драку вмешались четверо мордоворотов, как выразился певец, и, к счастью, просто выкинули его вместе с приятелем из клуба. И Агутин с другом долго стояли у дороги, пытаясь остановить машину. Однако у них не было ни копейки.

"И вдруг разворачивается машина, подъезжает этот чувак, этот самый шеф стриптиз-клуба: ладно... Мы садимся, он спрашивает, где живем. Отвозит сначала моего друга, потом довозит меня до дома", – рассказал певец. По его словам, директор заведения, увидев дом Агутина, очень удивился. Когда же Леонид попросил его подождать, чтобы сбегать за деньгами, тот отказался.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Фев 24, 2018 в 1:29 PST

"А как ваша жена отнесется, когда узнает, что вы были в стриптизе, пусть и выпивая?" – спросил у Агутина ведущий, имея в виду певицу Анжелику Варум. "Теперь плохо", – ответил артист.