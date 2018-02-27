Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум

В откровенном интервью Леонид Агутин рассказал о самых запоминающихся моментах близости с Анжеликой Варум. Певец признался, что во время секса в ванной еле откачал любимую.

Леонид Агутин признался, что они с Анжеликой Варум предавались ностальгии, и артисту вспомнилась вечеринка, которая, правда, началась еще днем. На ней его любимая женщина (на тот момент они уже год жили вместе) была в черной юбке, которая ей очень шла. "У нее была такая юбочка черная, узкая, чуть выше колен. Так ей шло ужасно, так красиво", – рассказал Агутин.

Они выпили. "В основном я", – сообщил Леонид, поэтому обратно пара поехала с водителем. В автомобиле влюбленные дали волю чувствам. "Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно. Началось все на заднем сидении, и это было по-настоящему здорово", – отметил исполнитель.

Однако на одной истории Леонид Агутин не остановился. "Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", – констатировал артист.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Янв 14, 2018 в 6:40 PST

Отметим, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 20 лет. "Наверное, мы до сих пор вместе, потому что очень-очень похожи – по характеру, по отношению к работе, творчеству и людям. Просто как брат с сестрой. Иногда кажется, что если бы меня лишили возможности все рассказывать Анжелике – например, что сейчас со мной происходит, – это была бы самая страшная трагедия", – признался Леонид Агутин.