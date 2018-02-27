Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум

Эксклюзив Интервью Коварный план Джигарханяна провалился Стоны любви престарелой жены Солнцева извели соседей Дом-2

Выбор читателей

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Волочкова в старых трусах раскорячилась на яхте
Буйнов влез в гей-разборки Панина и Галкина
партнеры
Вторник 27 февраля
Лента новостей
19:21
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
19:15
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
18:33
Курсу доллара предсказали скорое падение
18:02
Ученые победили неизлечимый рак холодом
17:58
Топ-4 книг для подростков
17:57
Последствия жуткой аварии с девятью погибшими попали на видео
17:53
Президент Польши попал в серьезное ДТП
17:46
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
17:24
Схватку НЛО в небе сняли на видео
17:16
Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз
17:10
"Единая Россия" поддерживает многодетные семьи
16:55
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
16:34
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
16:24
"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого
16:16
На первом участке большого метрокольца появятся 4 ТПУ
15:55
Кошка спасла хозяину жизнь во время пожара
15:46
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
15:27
Россия и Казахстан наращивают межпарламентское сотрудничество
15:26
Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе
14:57
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
14:51
Создано эффективное средство против рака
14:45
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ
14:37
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
14:33
Психогигиена и ловушки разума
14:31
Соловьев приструнил украинского политолога
14:30
На западе Москвы загорелось 17-этажное общежитие
13:57
Когда в Москве закончится адский холод
13:54
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
13:49
WADA решило окончательно изолировать Россию
13:15
Как увеличить пенсию
13:06
Бисексуального Панина гонят из страны после возмутительного гей-парада
12:49
Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка
12:41
Мстивший соседям россиянин спалил квартиру матери
12:34
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
12:33
Трагедия жизни актрисы Карповой
12:26
Сплетник Малахов крупно подставил Якубовича
12:20
В Подмосковье скорая работает в усиленном режиме из-за морозов
12:09
Родившая Алла Духова не смогла отказать Валерию Леонтьеву
12:04
Российский школьник выпил три бутылки водки и умер
11:56
В каких районах Москвы появятся новые станции метро
11:54
Грабитель проломил молотком череп жительнице Подмосковья
11:39
63-летнего ловеласа Серова сделали посмешищем
11:37
Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
11:37
Чадов и Дитковските оказались в тяжелой ситуации
11:26
Как стройнеть и не терять лицо
11:19
5 упражнений для повышения самооценки
11:18
Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства (видео)
11:07
Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
10:55
Звезда "Дома-2" предпочел избитую Самбурскую раскоряке Волочковой
10:55
Мало половин: проверенные рецепты увеличения ягодиц
10:50
Старейшая российская актриса умерла от рака
10:49
Коварный план Джигарханяна провалился
10:34
Пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета
10:16
В Таиланде разбился автобус с российскими туристами
10:16
Назван главный виновник старости
10:15
Ксения Бородина отказалась от работы
09:57
В Раменском электричка насмерть сбила двух пешеходов
09:47
Стоны любви престарелой жены Солнцева извели соседей
09:41
Бразильцев поразило "тройное солнце"
09:38
Что сделала с собой Екатерина Варнава
09:31
Под Москвой разлилась серная кислота
09:17
Укравшего миллионы у Олега Табакова схватили в Риге
09:09
Алина Загитова разбилась в ДТП
08:47
Попавшая в опалу из-за критики России Ахеджакова призналась в обиде
08:29
Первый канал высказался об оскандалившемся Якубовиче
08:28
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок
08:05
Морозы в Москве побили рекорд
22:22
Журналиста-расследователя застрелили вместе с девушкой
22:09
Модель ужаснула поклонников невероятно худыми ногами
22:00
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
21:47
Как сделать карьеру в мире моды
21:47
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
21:40
Российского посла вызвали в МИД Великобритании
21:11
Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады (видео)
21:07
Безумные регионы: житель Омска пал жертвой мясорубки
21:03
Голая фигуристка и лыжница-неумеха: главные конфузы Олимпиады в Пхенчхане
20:52
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
20:23
Ограбление инкассаторов в Москве попало на видео
20:09
Сотрудник Высшей школы экономики найден мертвым в шкафу
20:05
Именитую актрису арестовали за домашнее насилие
19:56
"Дом-2" подорвал здоровье Бузовой
19:50
В России выпустят iPhone в честь громкого триумфа на Олимпиаде
19:45
Британский боксер дал интервью после победы и умер
19:19
Умирающая от рака мать двоих детей рассказала о счастье
19:09
Дерзкая победа Загитовой на Олимпиаде была предсказуема
19:02
К чему снится авиакатастрофа
18:44
В Киеве ужаснулись количеству русскоговорящих
18:44
Совративший школьницу учитель избежал наказания
18:41
США отказались поддерживать агрессивную Украину
18:37
Найден убийца группы Дятлова
18:16
Известный российский ученый умер после тяжелой болезни
17:58
Зачем Тимошенко ввязывается в войну в Донбассе
17:56
Вейпы хотят приравнять к сигаретам
17:54
В Германии трагически погиб принц
17:42
Первый канал оправдался за жуткий ляп в сюжете о Сирии
17:36
Подмосковная компания отстояла свою репутацию
17:33
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
17:31
На севере Москвы ограбили машину инкассаторов
17:07
Отец сбежал с выступления Загитовой
17:02
Всемирно известная японская пианистка Кейко Мацуи выступит в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бессовестная Цымбалюк-Романовская разбила еще одну семью
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Коварный план Джигарханяна провалился
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Запад пытается заткнуть поющих гимн России хоккеистов
Дочь Волочковой унизила Бузову
Шоу-бизнес

Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум

Анжелика Варум. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В откровенном интервью Леонид Агутин рассказал о самых запоминающихся моментах близости с Анжеликой Варум. Певец признался, что во время секса в ванной еле откачал любимую.
прочитано 11752 раза

Леонид Агутин признался, что они с Анжеликой Варум предавались ностальгии, и артисту вспомнилась вечеринка, которая, правда, началась еще днем. На ней его любимая женщина (на тот момент они уже год жили вместе) была в черной юбке, которая ей очень шла. "У нее была такая юбочка черная, узкая, чуть выше колен. Так ей шло ужасно, так красиво", – рассказал Агутин.

ПО ТЕМЕ

Террористы загнали Агутина и Варум в машину

Варум бросила мужа ради известного певца

Они выпили. "В основном я", – сообщил Леонид, поэтому обратно пара поехала с водителем. В автомобиле влюбленные дали волю чувствам. "Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно. Началось все на заднем сидении, и это было по-настоящему здорово", – отметил исполнитель.

Однако на одной истории Леонид Агутин не остановился. "Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", – констатировал артист.

Отметим, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 20 лет. "Наверное, мы до сих пор вместе, потому что очень-очень похожи – по характеру, по отношению к работе, творчеству и людям. Просто как брат с сестрой. Иногда кажется, что если бы меня лишили возможности все рассказывать Анжелике – например, что сейчас со мной происходит, – это была бы самая страшная трагедия", – признался Леонид Агутин.

Автор: Наталья Аряева27 февраля 2018, 15:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась

567

комментарии

Политика

Соловьев приструнил украинского политолога
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок
Зачем Тимошенко ввязывается в войну в Донбассе
Это навсегда: Рогозин сделал неутешительный прогноз о будущем

Шоу-бизнес

Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит
С пышной груди Фриске съехал лифчик
Виторган оказался замешан в громком убийстве
Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии

Проишествия

Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
Женщина-инвалид избила сотрудника Большого театра

Lifestyle

Последние минуты жизни актрисы Карповой
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шифрин влез в страшный скандал с предателем Серебряковым
Шоу-бизнес

Что сделала с собой Екатерина Варнава

Комедийная актриса обнародовала новое фото
Шоу-бизнес

Коварный план Джигарханяна провалился

Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление
Спорт

WADA решило окончательно изолировать Россию

Спортивные чиновники приготовили для нас новый коварный сюрприз
Шоу-бизнес

Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии

Страсть вкупе с работой и обстоятельствами личной жизни оказалась опасной

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта
У Гуфа нашлись дети от разных женщин
Совет на выходные
У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта

Фоторепортажи

Модель с шикарными формами показала все
Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде
Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали
Звезды "Дома-2" изменились до неузнаваемости после пластики

Спорт

Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ
WADA решило окончательно изолировать Россию
Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады (видео)

Регионы

Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
Совративший школьницу учитель избежал наказания
Зверское избиение подростка школьницей сняли на видео
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru