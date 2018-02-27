Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который мгновенно вызвал целый шквал обсуждений среди поклонников. На фотографии она предстала в компании подросшего и возмужавшего сына от Валерия Меладзе.

Альбина Джанабаева известна как одна из тех знаменитостей, которые предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Тем не менее, она решила сделать исключение на день рождения своего сына Константина. Мальчику исполнилось 14 лет.

"Сегодня я счастлива особенно, и вдвойне радуюсь солнцу! 14 лет назад в этот день, родился мой мальчишка, мой сын!!!! Какой ты уже взрослый!!!! Поздравляю всех сегодняшних именинников❤️❤️❤️ !!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в Instagram. Позже она решилась выложить совместную фотографию с ребенком.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Фев 26, 2018 в 1:51 PST

"Дорогие мои, Спасибо каждому из вас за поздравления и теплые слова !!!!! Когда меня не станет, я буду петь голосами

Моих детей и голосами их детей

Нас просто меняют местами

Таков закон Сансары – круговорот людей ........", – заметила певица под снимком.

Подписчики пришли в восторг от фигуры возмужавшего юноши. "Какой он большой 🙈😊😊😊!!!", "Поздравляю))))Такой взрослый))))", "Такой высокий! Не скажешь,что ему 14 лет!", "Ого,какой большущий уже! Здоровья вашему сынуле!", "Это ваш сын, такой взрослый)))", – не уставали восхищаться комментаторы.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Фев 20, 2018 в 1:01 PST

Отметим, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают двух мальчиков – Константина и Луку. Поклонники пожелали старшему сыну певицы вырасти похожим на своего отца.