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Дочь Гаркалина раскрыла подробности его болезни

Валерий Гаркалин. Фото: GLOBAL LOOK press
Слухи о тяжелом состоянии Валерия Гаркалина сильно преувеличены. Дочь актера успокоила поклонников, встревоженных информацией о госпитализации их кумира.
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Валерий Гаркалин перенес на ногах воспаление легких. Пневмония стала осложнением после перенесенной вирусной инфекции, отметила дочь артиста, театральный продюсер Ника Гаркалина. Она уверена, что все плохое уже позади.

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По словам дочери, Гаркалин кашлял еще в декабре. У артиста была температура, потом она опускалась, он опять работал и серьезно к своему здоровью не отнесся. Двустороннее воспаление легких развилось как осложнение после вирусной инфекции, которую он перенес еще в самом начале года.

"Простыл на гастролях. Он ездил по Уралу, был в Челябинске, Екатеринбурге. И там приболел еще 5 января. Потом вернулся, и периодически то выздоравливал, то опять чувствовал себя неважно. Но состояние не вызывало опасений. Очень надеюсь на то, что никаких осложнений больше не будет. В любом случае, худшее мы пережили", – рассказала Ника Гаркалина корреспонденту "МК".

Дочь не желает рассказывать даже о том, в какой больнице лежит актер – боится, что журналисты начнут атаковать врачей. По ее словам, с момента госпитализации прошло уже почти две недели, состояние значительно лучше, врачи замечательные.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера в реанимацию и о тяжелом состоянии. Однако эту информацию опровергает и ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), где преподает Гаркалин – Григорий Заславский.

Заславский подтвердил, что артист был госпитализирован с воспалением легких. По словам ректора, Гаркалин долгое время переносил простуду на ногах, сильно кашлял, и по советам близких и друзей был отправлен в больницу. "У него было тяжелое состояние, но он уже пришел в себя, и никакой угрозы его жизни нет", – сказал Заславский агентству ТАСС.

Валерий Гаркалин – народный артист России, профессор ГИТИСа. Десять лет назад актер дважды перенес инфаркт. В 2009 году он овдовел. Валерий Борисович служил во множестве театров. С 2001-го ездит по стране с гастролями антрепризных постановок. Актер известен ролями в таких фильмах, как "Катала", "Женщин обижать не рекомендуется", "Детки напрокат", "Ширли-мырли", а также сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

Автор: Андрей Евлампиев27 февраля 2018, 21:51

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