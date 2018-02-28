Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской

Друг Армена Джигарханяна дал откровенное интервью. Он сообщил, что телеведущий Андрей Малахов посетил Следственный комитет, где дал показания против Виталины Цымбалюк-Романовской.

Врач-иммунолог Арам Акопян, проживающий в Австралии, высказал уверенность, что Виталина Цымбалюк-Романовская заранее готовилась к разводу с прославленным актером. "Теперь я точно уверен: она готовилась к разводу с Джигарханяном, планировала, как завладеть его имуществом и деньгами. Он давно ей надоел, она заикалась, что, по ее расчетам, он должен был уже уйти в мир иной. А Армен Борисович, слава богу, не собирается на тот свет", – заявил давний друг Армена Джигарханяна.

Приятель артиста намерен поговорить с представителями правоохранительных органов. "Я принял решение дать показания следователю, который ведет уголовное дело в отношении Виталины по поводу вмешательства в частную жизнь. Ведь она еще три года назад присылала мне скрытое домашнее видео Армена Борисовича. Эти три ролика я сохранил", – сообщил друг Джигарханяна.

Он сообщил, что в Следственном комитете уже отметился популярный телеведущий и шоумен Андрей Малахов. "Виталина утверждала, что не отдавала видео на ТВ, мол, это сделал кто-то другой. Но мне сообщили: Андрея Малахова вызывали в Следственный комитет, и он дал показания, что именно Виталина принесла ему ролики для телеэфира, получив за это вознаграждение", – цитирует Акопяна сайт "Комсомольская правда".

Друг Джигарханяна уверен, что именно Цымбалюк-Романовская тайно снимала престарелого супруга. "На последних телешоу Цымбалюк вдруг начала говорить, что она не снимала Армена Борисовича. Но кто еще может снимать мужчину дома – в комнате, в туалете?! На одном видео, которое Виталина мне прислала, он сидит к ней спиной и говорит: "То, что ты со мной рядом спишь, еще не значит, что ты стала мной". Уже тогда у них были споры..." – отметил Акопян.