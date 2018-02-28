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Настя Рыбка обозвала Викторию Боню "просроченной и поюзанной"

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Эскортница унизила звезду "Дома-2". Видимо, для хайпа любые средства хороши. 
прочитано 5870 раз

Ряды героев медиапространства пополнились. К дважды изнасилованной Диане Шурыгиной, трижды избитой Алене Кравец и озолотившейся Виталине Цымбалюк-Романовской добавилась эскортница Настя Рыбка. Она соблазняет олигархов, ездит по всему миру с авторскими секс-тренингами, провоцирует, будоражит и возбуждает. Словом, показывает, как можно жить красиво, дорого, ярко. И многие берут с нее пример: говорят, число желающих попасть на курсы Насти по технике любви резко выросло после ее ареста в Таиланде.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Рыбка за словом в карман не полезет. Ее острый язычок создан не только для умелых оральных ласк, вот и пользуется она им ловко. Стоило бывшей участнице "Дома-2" Виктории Боне выложить в соцсети Instagram видео танца, который вызвал неоднозначную реакцию в Сети, как охотница за олигархами написала в своем Telegram-канале: "Кажется, просроченная и поюзанная Боня стала единственной в Москве, до которой аргентинский кокс все-таки доехал".

Впрочем, 38-летняя Боня и так понимает, что она уже не первой свежести. В подписи к видео Виктория с юмором отметила: "Если ты танцуешь вот так в России в возрасте 30 лет, то ты старая ****, которая пытается заполучить хоть какого-нибудь мужика, потому что уже слишком стара".

Напомним, что на днях Настя Рыбка обратилась к скандальному бизнесмену Сергею Полонскому с просьбой вытащить из тюрьмы ее друга и секс-коуча Алекса Лесли. "Я в долгу не останусь", – пообещала эскортница. 

Автор: Иван Губкин28 февраля 2018, 11:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

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