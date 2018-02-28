Лоза грязно оскорбил Лепса из-за матерной песни

Российский певец Григорий Лепс выпустил новую композицию, наполненную нецензурной лексикой. Творческий эксперимент Григория Лепса раскритиковал его коллега по сцене Юрий Лоза, по мнению которого, из-за похабной песни певец уподобился "помоечному бомжу".

Песню, исполняемую от лица представителя "среднего класса", которого утомила нелюбимая работа и коллеги, написал гитарист Лепса Павел Черных. Музыкант не скрывает радости из-за того факта, что его композиция произвела такой резонанс. Однако многие поклонники Лепса, а также коллеги по цеху считают, что уважаемому артисту не к лицу грязная нецензурная брань.

Так, о ситуации резко высказался музыкант и автор хита "Плот" Юрий Лоза. Музыкант считает, что мат не имеет никакого отношения искусству и культуре, сообщает портал URA.Ru. "Вы можете себе представить, как матерились бы академик Сахаров или Дмитрий Хворостовский? Или другие эталоны науки, культуры? Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет. Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем. Послушайте рассказ Жванецкого "Подрывник". Там, по сути, нет мата – одни намеки. Вот это величайшее искусство. А когда артист матерится, он уподобляется тому самому помоечному бомжу.", – считает Лоза.

Многие слушатели Григория Лепса также не оценили новую композицию в репертуаре кумира. "Я фанатка Григория Викторовича с шести лет. Не ожидала от него такого. Когда слушала, глаза на лоб полезли", "Сомнительное произведение для верующего человека", "Всегда любила его творчество, а сейчас даже как-то не по себе", – делятся впечатлениями пользователи социальных сетей.

Ранее Григорий Лепс представил публике песню под названием "Здравствуйте, [осточертевшие] рожи!", в которой использовано много нецензурной лексики. Использование брани шокировало поклонников. По их словам, ранее Лепса не характеризовала тяга к мату, но, по распространенному мнению, музыкант решил следовать трендам и поэкспериментировать с лирикой.