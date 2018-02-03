Пострадавший на сцене Нагиев восхитил россиян

Во время спектакля "Кыся" в Калининградском областном драматическом театре на Дмитрия Нагиева обвалились декорации. Уже после выступления актера осмотрели врачи. Поклонники артиста пришли в восторг от того, как он держался в сложившейся ситуации.

Поклонники Дмитрия Нагиева пришли в восторг от того, как он воспринял свою травму на сцене. Актер доиграл спектакль и только после этого его смогли осмотреть врачи. Вдобавок ко всему, как отметили сами медики, он был очень вежлив и даже шутил.

Многочисленные почитатели талантов актера отметили, что именно так должен вести себя настоящий мужчина и большой артист. Своим восхищением они поделились в Сети. Медики диагностировали у Дмитрия Нагиева, который пострадал во время выступления в Калининградском драматическом театре, ссадину и ушиб правой голени. "В общем, нормально. Хромаю, но ползу", – цитирует его телеканал "360". "Это рабочий момент", – добавил артист.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Окт 13, 2017 at 6:08 PDT

Свою травму он получил прямо на сцене, играя в спектакле "Кыся", однако врачи смогли осмотреть его только после завершения выступления. "Уже в конце спектакля ко мне подошла охрана и проводила меня в гримерку. Я осмотрела рану, обработала ее и дала рекомендации: держать ногу в покое, а если будут боли – показать своему врачу по месту жительства", – цитирует "Клопс" фельдшера скорой помощи.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Дек 11, 2017 at 10:37 PST

Доктор рассказала, что несмотря на усталость после выступления и полученную травму Дмитрий Нагиев был вежлив и даже шутил. Впрочем, попросить автограф у актера она не решилась – при личной встрече врач растерялась, а также не хотела навязываться. Она отметила, что просто постаралась хорошо сделать свою работу.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Янв 11, 2018 at 3:28 PST

Отметим, ранее Дмитрий Нагиев рассказывал, насколько он похож на героев, которых воплощает на экране. "Тот, кто играет на 100%, никогда не закрепится в профессии. Мне кажется, профессионал гораздо меньше врет. Я стараюсь не врать, во многом я – это я на экране. Конечно, есть моменты в жизни, когда я совершенно другой, но это то, чего не нужно знать зрителю", – признался он в интервью газете "Известия".