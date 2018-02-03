Пострадавший на сцене Нагиев восхитил россиян
Поклонники Дмитрия Нагиева пришли в восторг от того, как он воспринял свою травму на сцене. Актер доиграл спектакль и только после этого его смогли осмотреть врачи. Вдобавок ко всему, как отметили сами медики, он был очень вежлив и даже шутил.
Многочисленные почитатели талантов актера отметили, что именно так должен вести себя настоящий мужчина и большой артист. Своим восхищением они поделились в Сети. Медики диагностировали у Дмитрия Нагиева, который пострадал во время выступления в Калининградском драматическом театре, ссадину и ушиб правой голени. "В общем, нормально. Хромаю, но ползу", – цитирует его телеканал "360". "Это рабочий момент", – добавил артист.
Свою травму он получил прямо на сцене, играя в спектакле "Кыся", однако врачи смогли осмотреть его только после завершения выступления. "Уже в конце спектакля ко мне подошла охрана и проводила меня в гримерку. Я осмотрела рану, обработала ее и дала рекомендации: держать ногу в покое, а если будут боли – показать своему врачу по месту жительства", – цитирует "Клопс" фельдшера скорой помощи.
Доктор рассказала, что несмотря на усталость после выступления и полученную травму Дмитрий Нагиев был вежлив и даже шутил. Впрочем, попросить автограф у актера она не решилась – при личной встрече врач растерялась, а также не хотела навязываться. Она отметила, что просто постаралась хорошо сделать свою работу.
Отметим, ранее Дмитрий Нагиев рассказывал, насколько он похож на героев, которых воплощает на экране. "Тот, кто играет на 100%, никогда не закрепится в профессии. Мне кажется, профессионал гораздо меньше врет. Я стараюсь не врать, во многом я – это я на экране. Конечно, есть моменты в жизни, когда я совершенно другой, но это то, чего не нужно знать зрителю", – признался он в интервью газете "Известия".
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