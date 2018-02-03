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Известная актриса напала на Шурыгину

Алена Кравец. Фото: пресс-служба
Певица, актриса и телеведущая Алена Кравец записала видеообращение к дважды изнасилованной Диане Шурыгиной. Она обвинила юную красотку в том, что та ничего не знает и не умеет и посоветовала уехжать из Москвы в "свой родной Урюпинск".
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Вслед за внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым своим мнением о Диане Шурыгиной поделилась известная актриса Алена Кравец. И если певец обошелся вообще без слов, передав всю гамму чувств с помощью короткого ролика, то ведущая решила выступить в разговорном жанре.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

"Шурыгина, ты достала! Просто провинциальная девочка, которая сделала супер-мега пиар на своей аля типа "трагедии". На самом деле вообще ничего из себя эта девочка не представляет. Просто малолетняя девочка, которая ловит уже на этом хайп. Сделали из нее, знаете, такую русскую "статую свободы", у которой уже просто, честно, поехала, наверное, голова. Это надо же додуматься в таком малолетнем возрасте…", – поделилась своим возмущением Алена Кравец.

Публикация от Алена Рублевская����‍♀️Кравец (@kravetsalena)

"Вот что ты умеешь делать?", – обратилась она к Диане Шурыгиной. "Только пропагандируешь то, что нужно в твоем возрасте пять рюмочек на донышке и то, что нужно ноги раздвигать. Извините за такой сленг, но получается, что это так. Уезжай-ка ты девочка в свой Урюпинск, а то из-за тебя уже богемные люди стали разъезжаться из России, из Москвы", – подчеркнула актриса.

Она также пригрозила взять ребенка и уехать из России. Примечательно, что тема отбытия в далекие места оказалась центральной и у Никиты Преснякова. Однако тот поступил еще радикальнее. По сюжету ролика, который он представил на суд своих подписчиков, молодой человек вовсе покидает Землю, чтобы не слышать и не читать ничего о Диане Шурыгиной.

Подписчики поддержали что Никиту Преснякова, что Алену Кравец. Пользователи Сети отметили, что юная красотка уж слишком часто мелькает на телевизионных экранах и они устали от нее и от обсуждений произошедшего с ней. Впрочем, сами того не понимая, они в очередной раз приняли участие в обсуждении юной красотки.

Автор: Геннадий Куприянов3 февраля 2018, 12:22
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История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

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