Елена Яковлева рассказала о тяжелом лечении

Елена Яковлева играет роль заведующей отделением больницы в сериале "Склифосовский" на телеканале "Россия 1". Выяснилось, что в жизни у актрисы отношения с врачами не самые простые.

Елена Яковлева призналась, что за медицинской помощью обращается только в крайних случаях. "Я не люблю посещать докторов. Из-за нехватки времени бегу к врачам, когда уже совсем туго приходится", – цитирует "Собеседник" актрису.

В качестве примера она привела случай, который произошел с ней недавно. Из-за своей привычки откладывать поход к медикам на потом и стремления не прерывать рабочий процесс лечение оказалось сложнее, чем могло быть. "Вот сейчас только-только пришлось долго лечить ухо. На море попала вода, и началось осложнение, а отлежаться из-за работы возможности не было. В результате лечение больше месяца заняло", – рассказала Елена Яковлева.

Публикация от @fan_sklif_m.kulikova Фев 1, 2018 at 7:58 PST

Актриса пошутила, что на съемках сериала обучилась некоторым медицинским навыкам, однако практикующим врачом становиться не собирается. "На площадке всегда присутствовали медицинские консультанты, которые подсказывали, что и как нужно делать, чтобы избежать откровенных ляпов", – подчеркнула она. Впрочем, "Склифосовский" – не документальная лента, поэтому для придания большей драматурги и зрелищности создатели сериала позволяют делать себе некоторые допущения.

Публикация от @sklifosovski_serial Фев 2, 2018 at 3:10 PST

После работы над сериалом Елена Яковлева взяла небольшую паузу в съемках, однако продолжает блистать на театральной сцене. "У меня несколько раз в месяц проходят творческие вечера по всей России, два антрепризных спектакля – "Бумажный брак" и "Территория любви", спектакль "Эта прекрасная жизнь" в Театре имени Пушкина и еще один спектакль – "Старый дом" в Центре драматургии и режиссуры", – рассказала актриса.



