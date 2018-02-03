Панин довел до неистовства новым видео

Актер Алексей Панин сильно удивил своих многочисленных поклонников, выложив на своей странице в Instagram новое видео. Запись сделана на родине поэта Сергея Есенина, в селе Константиново Рыбновского района Рязанской области.

Поклонники успели привыкнуть, что имя Алексея Панина часто сопровождается различными скандальными историями. Однако актер нашел, чем удивить своих подписчиков и показал, что роль эпатажного хулигана, навязанная извне, не может в полной мере его описать.

На своей странице в Instagram Алексей Панин выложил видео, на котором он читает отрывок из стихотворения Сергея Есенина "Письмо к женщине", прогуливаясь в этот момент на родине поэта в селе Константиново. Яркое, эмоциональное и артистичное чтение привело подписчиков актера в неистовый восторг.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 3, 2018 at 3:26 PST

"Люблю Есенина,но,в твоем исполнении класс!СПасибки! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Легендарный Алексей Панин,шикарно зачитал-легендарного Сергея Есенина 👏☺️", "👏👏👏👏👏👏👏 круто. Честно.👍👍👍👍👍👍👍👍", "Круто!!! Шикарно!!!👍👌👏👏👏👏👏👏👏👏", "Для многих из нас и прочитать стих с выражением уже проблема… А тут запомнить и рассказать… Алексей – вы большой молодец Респект вам и уважуха", "Шикарно😍👏", "Сердечно зачитал стих😍.Прям за душу взял", "Я просто в восторге.!!! О-хо-хо!!!", "Самый лучший !!!❤️❤️❤️😍", – поделились своими восторгами комментаторы.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 3, 2018 at 1:24 PST

До этого на странице Алексея Панина появилась фотография их Константиново. На снимке актер запечатлен вместе с дочерью, Стасом Костюшкиным и его сыном. До этого он делился записью совместного веселого времяпрепровождения в Рязани.