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52-летний актер Разбегаев ждет дочь

Вячеслав Разбегаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov
Вячеслав Разбегаев готовится в третий раз стать отцом. Жена 52-летнего актера находится на последних неделях беременности.
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Вячеслав Разбегаев и его жена Наталья воспитывают двух дочерей. Стало известно, что супруга актера скоро опять родит.

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"И это снова девочка", – цитирует StarHit друзей семьи. По их словам, Наталья решила не следовать последней моде знаменитых родительниц, предпочитающих зарубежные родильные дома, поэтому ребенок появится на свет в Москве. "Дочки с нетерпением ждут появления сестренки на свет", – добавили знакомы пары.

Публикация от Театр_Ателье (@theatreatelier)

С нетерпением ожидает пополнения в семействе и сам Вячеслав Разбегавев. Однако это не мешает ему работать сразу в нескольких проектах. Так, актер, который за годы своей карьеры заслужил звание секс-символа российского кинематографа, играет в спектаклях Ladies Night и "Любовь по понедельникам". Кроме того, он снимается в популярном сериале "Молодежка".

Отметим, весной 2017 года Вячеслав Разбегаев попал в скандал, когда его обвинили в нежелании выступать в Крыму. В центре культуры и искусств Севастополя, где он должен был выступать в антрепризе вместе с Андреем Чернышовым вывесили объявление, что артисты не стали приезжать "боясь получить отказ на въезд в Украину".

"Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни", – подчеркнула актриса Мария Добржинская. "Не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет", – объяснила она.

  

Автор: Геннадий Куприянов3 февраля 2018, 17:01

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