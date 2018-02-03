Участник "Дома-2" попался на измене беременной Рапунцель
В сети появился фрагмент эфира шоу "Дом-2", который полностью выйдет 5 февраля. На записи видно, что возлюбленный Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитриенко попался "на горячем".
Молодой человек с большим трудом смог завоевать доверие своей избранницы и вернуться на шоу. Результаты этих усилий могут обернуться прахом. Ведущие телестройки получили доступ к переписке избранника Ольги Рапунцель и некоей Яны, которой тот признается в самых нежный чувствах. Избранные моменты они зачитали на общем собрании участников "Дома-2" на лобном месте. "Родная моя, пиши как освободишься", – процитировала Ольга Бузова сообщение Дмитриенко.
"Яна, пойми, ты мне очень нравишься. Я не хочу тебя обижать. Я хочу больше времени проводить с тобой, только один на один, без всяких тусовок этих", – продолжила она прилюдную экзекуцию ветреного спутника жизни Ольги Рапунцель.
"С тобой во всех смыслах хорошо", – зачитал другой ведущий, Влад Кадони. Он также заметил, что, судя по всему, молодой человек скидывал своей знакомой фотографии интимного характера.
Сам Дмитриенко попытался убедить собравшихся, что с той девушкой они просто ходили в рестораны и кафе и общались. На прямой вопрос, была ли у них интимная связь, который Дмитриенко успели задать как ведущие, так и сама Ольга Рапунцель, он ответил, что "это было в прошлом".
Затем он уточнил свою позицию по поводу неверности. "У меня не было. У меня лично – не было", – подчеркнул молодой человек. Ольга Бузова продолжила наседать на участника телестройки. "То есть у нее была близость с тобой", – уточнила она. На это Дмитрий Дмитриенко потребовал доказательств – фотографии или видеоролики процесса.
Во время выяснения отношений Дмитрий Дмитриенко заметно волновался, а Ольга Рапунцель, по всей видимости, переживала сильный стресс и плакала. "Ты изменщик, предатель, ты не однолюб, ты не семьянин", – то ли вопросительно, то ли утвердительно она обратилась к отцу своего будущего ребенка.
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