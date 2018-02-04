Избитый Корчевниковым редактор "Спаса" попал на видео

Стали известны подробности скандальной истории с сотрудниками "Спаса". Редактор архива Василий Добродеев, который обвинил генерального директора телеканала Бориса Корчевникова в избиении, попал на видео.

После того, как в СМИ просочилась история об избиении Борисом Корчевниковым одного из сотрудников "Спаса", многие не поверили, что такое могло произойти. Читатели предположили, что редактор архива Василий Добродеев мог оговорить своего начальника. Актер Станислав Садальский высказал еще более интересную версию – якобы это могла быть пиар-акция, призванная подстегнуть интерес зрителей к каналу. А главный редактор "Спаса" Андрей Багров и вовсе заявил, что вся эта история является "вбросом".

Однако в Сети появился полицейский рапорт, в котором сотрудники правоохранителньых органов описывают произошедшее. В документе описывается, что конфликт между генеральным директором и его подчиненным произошел во время совещания. Борис Корчевников якобы нанес Василию Добродееву несколько ударов кулаками в левую область туловища. Пострадавшего сняли камеры наблюдения, установленные в одной из столичных больниц, куда тот пришел снимать побои. Видео опубликовал телеканал "РЕН ТВ".

На записи видно, как мужчина сидит в коридоре клиники. Отметим, заявление на Бориса Корчевникова пострадавший пока не написал. В полицейском рапорте говорится, что своей решение Василий Добродеев мотивировал тем, что ему необходимо пообщаться с адвокатом.

Также удалось пролить свет на то, что могло стать причиной столь острого конфликта. По информации телеграм-канала Mash, Борис Корчевников был недоволен тем, что архивные фотографии в эфире оказались перепутаны. Как рассказалВасилий Добродеев, угрозы посыпались на него, едва он переступил порог кабинета Бориса Корчевникова, а нападение произошло, когда он попытался уйти.