Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором Алла Пугачева танцует в загадочных интерьерах. Артист отметил, что все происходит на дне рождения у друзей.

Поклонники отмечают, что Алла Пугачева обворожительно выглядит в любом возрасте. А некоторые и вовсе уверены, что годы идут певице только на пользу. В очередной раз утвердиться в этом мнении им помогло видео, опубликованное на странице Максима Галкина в Instagram.

На записи королева российской эстрады танцует в загадочных полутемных интерьерах. Зрители отметили, что обстановка вокруг Аллы Пугачевой очень интимная, что придает происходящему дополнительного шарма. "На дне рождения у друзей", – подписал ролик Максим Галкин.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Фев 3, 2018 at 7:06 PST

Подписчики пришли в неописуемый восторг от увиденного. "Бесподобная женщина! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отлично выглядит Алла Борисовна))))👍👍👍👍👍👍", "мне кажется щас лучШе выглядит АЛЛА БОРИСОВНА!", "Божественно", "Королева 👑 👑 👑!!!!!!!!! 👍 👍 👌😍", "Красиво и загадочно!!!", "Вот как надо-В каждом движении смысл!!!...а не пустое никчемное размахивание руками!!!👏👏👏😘🌸🌸🌸🎉" – делились своими восторгами комментаторы.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Дек 31, 2017 at 1:48 PST

Впрочем, нашлись и те, кто предпочел излить желчь по поводу увиденного. Злопыхатели сосредоточились на возрасте Примадонны. "О бабуля)", "У нас так бабушка танцует, Ровесница Пугачевой", "смешная старуха... в последнее время все кривляется, рожи корчит. зачем?..", "Это что за вечеринка для бессмертных вампиров кривляк?)))", – попытались задеть Аллу Пугачеву комментаторы.