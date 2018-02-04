Дочь красотки из "Дома-2" серьезно заболела

Участница "Дома-2" Тата Блюменкранц рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что ее маленькая дочь серьезно заболела. У ребенка температура 39,5, которую пришлось сбивать с помощью укола.

Красотка из "Дома-2" Тата Блюменкранц не так давно стала мамой и делится со своими поклонниками радостями воспитания ребенка. Она не скрывает от своих подписчиков и тревожные моменты материнства, такие как серьезная болезнь дочки.

"Моя маленькая зайчиха заболела :( вчера у нее поднялась температура и была 39,5 мы вызвали скорую,нам поставили укол в попку и температура спала,сегодня опять высокая 38,4 Мы проснулись,и покушали,чему я несказанно рада,Валерка поехал за лекарствами а мы уснули и ждем доктора ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Тата Блюменкранц.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) Фев 4, 2018 at 12:32 PST

"Все кто пишут,по поводу моей операции на грудь,она назначена на 19 февраля. Так что,оставьте свою желочь при себе,мол М.Т на отдыхе, ,Бетка с няней а Тата на сиськах! Не правда !!! Беатриса с мамой и папой,растет в огромном внимание и любви ! И всегда счастлива и улыбчива в отличие от некоторых ❤️", – добавила она.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) Янв 31, 2018 at 4:53 PST

Подписчики поддержали молодую маму. Они заметили, что высокая температура может быть связана с тем, что у ребенка режутся зубы. Некоторые привели примеры из своей жизни, когда температура у детей в подобных случаях поднималась еще выше.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) Янв 21, 2018 at 5:20 PST

"Пусть крошка скорее выздоравливает 👼🏼", "Выздоравливайте скорей ！Вы самая обаятельная семья за историю проекта ！💝Счастья вам и удачи !", "💕Поправляйтесь девочки👩🏼👧🏼 ☕️🍋🍯", "Поправляйтесь)))", "Здоровья малышке!))))) очень страшно когда дети болеют (((", – поделились теплыми словами и поддержкой комментаторы.