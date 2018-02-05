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Расстроенная Пугачева не пустила Королеву на сцену

Наташа Королева и Алла Пугачева. Фото: Dni.Ru
Азартная Алла Пугачева не любит проигрывать. Как рассказал ее друг, однажды расстроенная артистка даже не пустила Наташу Королеву на сцену, когда та с ней не поздоровалась.
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Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева обожает казино. Однако рулетке Примадонна предпочитает автоматы, которых называют однорукими бандитами. Вместе с ней играл и художник по декорациям Борис Краснов. "Давайте не сравнивать мои возможности и возможности Пугачевой. Когда ее творческая деятельность была в разгаре, я зарабатывал за год столько, сколько она могла получить за час. Она могла из казино поехать на концерт и возвратить эти деньги", – рассказывал Краснов.

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Самый крупный выигрыш Примадонны составил 2,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу это 140 миллионов рублей. "У нее были свои шарады какие-то в голове. У Аллы есть какая-то своя теория, она очень серьезно подходила к игре", – отметил декоратор.

Однако Пугачевой не всегда везло. Из-за проигрыша артистка расстраивалась и даже могла на ком-нибудь сорваться. "Она Наташу Королеву не пустила на сцену за то, что та с ней не поздоровалась. Алла расстраивалась, если проигрывала. Они с Максимом оба азартные. Вот Филипп Киркоров не азартный в этом плане, скажу честно", – цитирует Бориса Краснова "Ты не поверишь!".

О выигрышах Пугачевой наслышан даже актер Эммануил Виторган. Он заявил: "Чем больше она выиграет, тем будет лучше! Не только для нее, но и для окружающих. Она человек, который раздает тем, у кого нет возможностей. К ней никаких чувств, кроме благодарности, испытывать невозможно".

Говорят, Примадонна помогла поэту-песеннику Илье Резнику, когда тот попал в крайне неприятную финансовую ситуацию. "Мы продали мои старые квартиры и все ради того, чтобы сохранить дом на Рублевке. И вот однажды раздается телефонный звонок, а на том конце провода – Алла. Она узнала о нашем положении и передала денежный подарок. Сумму не буду называть, но она была очень приличной. Нам на все хватило. Даже съездили отдохнуть в Арабские Эмираты. Позагорали и наелись на долгие годы вперед", – сообщила супруга Резника.

Автор: Наталья Аряева5 февраля 2018, 09:27
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