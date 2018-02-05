Гусев и Романец из "Дома-2" объявили о разводе

Антон Гусев и Виктория Романец приняли решение о разводе. Отметим, что бывшие участники скандально известного телепроекта "Дом-2" состояли в браке менее года.

На своих официальных страничках в социальной сети Instagram Антон Гусев и Виктория Романец регулярно публиковали фотографии, на которых наслаждаются семейным счастьем. Виктория довольно часто делилась с фанатами кадрами романтических сюрпризов и подарков, которые ей организовывал и преподносил заботливый муж.

Однако ничто из этого не смогло спасти брак. Гусев и Романец объявили о разводе. "Наши отношения изжили себя. Ничего страшного не случилось, так бывает. Завтра едем подавать заявление на развод в загс. Все будут счастливы, но по разным сторонам дороги", – цитирует Антона Гусева "Дом-2 Life".

Пока одна часть поклонников сокрушалась из-за новости, другая половина отметила в комментариях, что такой исход логичен. Свадьба самой яркой пары "Дома-2" отменялась и переносилась. Скандалы, выяснение отношений, измены – через что только не прошли Антон и Виктория. Однако 17 августа 2017 года звезды реалити-шоу стали мужем и женой.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) Янв 27, 2018 at 2:56 PST

Через неделю после росписи они улетели в свадебное путешествие на Мальдивы. Однако отпуск был испорчен: супруги вдрызг разругались уже в начале путешествия. Повод был ничтожный, но вылился в крики и хлопанье дверью.

"Поссорились мы из-за супа, – сообщила Романец в интервью. – Я хотела на обед том-ям, который прекрасно готовили в одном из ресторанов. До него нужно было идти несколько минут. А Антон предлагал остаться в другом заведении с ребятами, с которыми мы познакомились на отдыхе. Жажда супа пересилила, и я пошла одна. Конечно, я разозлилась!"