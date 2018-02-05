Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна

Продюсер рассказал об издевательствах над актером. Сегодня, к счастью, все ужасы позади.

Продюсеру Марку Рудинштейну 71 год. Казалось, уж пора о спасении души думать, ан нет. Он еще планирует стать антикризисным менеджером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Сейчас ни одно ток-шоу не обходится без участия Марка Израилевича (это, как говорят, его настоящее отчество, хотя зовется он в миру Григорьевичем). В каждом эфире он непременно "кусает" Виталину Цымбалюк-Романовскую и клянется в преданной дружбе с ее бывшим престарелым мужем.

Вот и в программе "Звезды сошлись" на НТВ Рудинштейн молчать не стал. "Виталина ждала его смерти, – кричал продюсер. – Они вместе с Мазур убивали Армена!" Рассказал он и о том, с чего началась заварушка. "Они хотели выпустить премьеру без Джигарханяна. Отправили его домой, чтобы он не видел происходящего, но Армен что-то почувствовал, вернулся в театр. Там же его заперли в кабинете и не выпускали (писали, что артист якобы бился в дверь и кричал: "Фашисты!" – Прим. ред.). У него на нервной почве до 25 единиц поднялся сахар в крови (тяжелая форма гипергликемии, норма – 8-10. – Прим. ред.). Он позвонил своему другу Артуру Согомоняну. Тот приехал в театр, освободил Джигарханяна и отправил в больницу".

"Никакого похищения, как говорила Виталина, не было, – заверил Рудинштейн. – Но Армен находился в неадекватном состоянии, двух слов связать не мог. Он был на грани инсульта".

Представители Цымбалюк-Романовской так рассказывали о произошедшем: "Джигарханян смертельно устал и вряд ли до конца понимает, что происходит. Он одурачен этими людьми. Он был вылечен, дважды в месяц выходил на сцену, жил в прекрасных условиях. Жена кормила его дозировано – с ложечки, заказывала ему специальную обувь. А когда Джигарханяна выкрали, рыдала и кричала в трубку: "Только не кормите его такими-то продуктами, ему нельзя апельсиновый сок!" Больной, инсулинозависимый человек не соблюдает диету. Друзья передают ему еду подпольно. У него склероз, он вообще не отдает себе отчет в происходящем. У него нарушена речевая последовательность, он даже не узнает родную сестру. Не моется, спит на диванчике".

По словам Рудинштейна, теперь 82-летний Джигарханян в порядке – здоров и полон планов. Дай-то Бог, как говорится...