Галкин удивил народ "Звездами под гипнозом"

Новое шоу Первого канала вызвало неоднозначную реакцию зрителей. В феномене пытаются разобраться и специалисты.

Шоу "Звезды под гипнозом" сначала появилось во Франции, потом идею позаимствовала Украина, а теперь и телевизионщики Первого канала решили не отставать от зарубежных коллег. Вести программу доверили, разумеется, Максиму Галкину. Народ возмущается, ведь на "первой кнопке" пятый муж Аллы Пугачевой ведет программы "Лучше всех!", "Старше всех", "МаксимМаксим", "Сегодня вечером". "Пять передач у одного ведущего – не много ли?", "Пронырливый Галкин переплюнул Урганта, который только "Смак", "Вечерний Ургант" да "Прожекторперисхилтон" ведет", "Сколько можно совать везде Галкина, от него уже тошнит", "Отдайте ему еще программу "Время", чего уже", – пишут люди.

Но больше телезрителей удивил не оккупация Галкиным Первого канала, а сам проект "Звезды под гипнозом". Многим он кажется по меньшей мере странным. "Это же постановка от начала до конца, спектакль", "Ладно, Прохор Шаляпин, который не поет, а только по шоу ходит, ладно, Доминик Джокер, которого все забыли, а тут он воскрес, ладно, сбитый летчик Алексей Глызин – ну куда на старости лет лезут уважаемые Ивар Калныньш и Алла Духова? Зачем им этот позор?" – удивляются зрители.

По сценарию гипнолог Иса Багиров вводит звезд в состояние гипноза, а затем зрители видят их в новых амплуа. Артистов заставляют делать непривычные вещи и от души смеются над ними. Специалист московского Научно-исследовательского института клинического гипноза в интервью Dni.Ru заявил, что смеялся не над участниками, а над происходящим. "Такого, как я увидел на экране, в реальности не может быть, это спектакль чистой воды, шоу ради шоу, не принимайте его всерьез и не думайте, что человека в состояние гипноза можно ввести щелчком пальцев и делать из него дурачка", – сказал он.