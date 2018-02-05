Бедствующий Панин может лишиться машины

Алексей Панин угодил в новый скандал. Актер оказался в полицейском участке.

Панина задержали после проверки видео, размещенного в его Instagram. На ролике звезда снимает себя за рулем своего скоростного автомобиля BMW, который резко повышает скорость на Кутузовском проспекте в Москве. Внимание правоохранительных органов привлекло то, что Панин вел машину, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Во время проверки видео полицейские выяснили, что у артиста, оказывается, накопилось некоторое количество неоплаченных штрафов. Как сообщает Telegram-канал 112, Панин должен государству больше 40 тысяч рублей. Кроме того, если учитывать не только штрафы за нарушение ПДД, но и вообще все задолженности актера, то сумма становится просто неприличной: больше 200 тысяч рублей.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 5, 2018 в 6:37 PST

Авторы анонимного Telegram-канала сообщают, что сначала Панина собирались посадить на 15 суток, однако адвокат актера смог добиться, чтобы дело об административном нарушении рассматривалось по месту регистрации Панина. Тогда полицейские решили, что сажать артиста не будут, а просто передадут его дело службе судебных приставов, которые уже рассматривают возможность конфисковать у Панина машину в счет уплаты долга.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 3, 2018 в 1:24 PST

Это не единственный скандал, в который в последнее время влез экспрессивный артист. Алексей Панин провел наедине с певцом Стасом Костюшкиным трое суток. "Три дня тусили с Костюшкиным, даже в баню сходили и "Голубую луну" спели, а в прессе ни одной статьи о нашем романе. Как так?! – возмутился Панин. – Неужели в стране появились инвалиды, которым нужна помощь, и больные дети?! Неужели теперь журналисты перестанут писать *** и забивать людям головы?"