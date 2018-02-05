Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку

Темой очередного выпуска программы "Пусть говорят" вновь стал скандальный развод Армена Джигарханяна. В студию программы пришли две бывших жены артиста.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Татьяна Власова впервые встретились лицом к лицу. Женщины начали забрасывать друг друга обвинениями и устроили страшную словесную потасовку перед публикой. Власова до сих пор не может простить Цымбалюк-Романовскую. Татьяна Сергеевна уверена, что пианистка украла у нее мужа.

"Нет, не прощу такие вещи. Почему должна прощать "беленькому существу" то, что я в конце жизни осталась одинока?" – заявила Власова. Цымбалюк-Романовская в ответ завила, что Джигарханян чувствовал себя одиноким: якобы Татьяна Сергеевна уехала в Америку и бросила своего супруга. "Началось все, когда Татьяна Сергеевна уехала в Америку, это был 97-й. В 2001 году я познакомилась с Арменом Борисовичем", – вспоминала Виталина.

Кроме того, Цымбалюк-Романовская решила оправдаться, обвинив Власову в лицемерии и двуличии. "Это говорит женщина, которая родила сына вне брака и убежала с Арменом Борисовичем, бросив ребенка в маленьком возрасте", - попеняла Виталина Татьяна Сергеевне.

При этом пианистка демонстративно не смотрела на свою противницу – женщина упорно разглядывала студию или свои ноги, отказываясь встречаться с Власовой взглядом.

В конце передачи ее ведущий Дмитрий Борисов заявил, что не смотря на все различия, между бывшими женами Джигарханяна есть нечто общее: Армен Борисович после разрыва с Татьяной Сергеевной обвинял ее в том, что та якобы забрала у него все деньги и недвижимость. Теперь подобная участь постигла и Виталину. Женщины признали, что это действительно схожие части их биографии. Это, пожалуй, был единственный раз за все время передачи, когда Цымбалю-Романовская и Власова согласились друг с другом.