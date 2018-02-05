Молодая любовница Вороненкова пожаловалась на подаренный Mercedes

19-летняя Александра Авраменко посмешила своих подписчиков. Девушка, которую журналисты называют любовницей погибшего на Украине депутата Дениса Вороненкова выложила новый пост в свой Instagram.

Модель призналась, что не смогла разобраться в управлении новым автомобилем и в итоге поехала на такси: "Вчера целый час мучалась с машиной, сначала не могла найти где стояночный тормоз , мне по видео-связи объясняли 😂, потом не могла выехать из-за снега , психанула и поехала на 🚕😄 Вот что за дела, я создана для теплых стран, что бы жить там😄 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)".

По информации газеты "Комсомольской правды", недавно Александра Авраменко во время прямого эфира в Instagram рассказала, что стала обладателем Mercedes стоимостью около 3,5 миллионов рублей. В профиле девушки уже появились фотографий из салона с трехконечной звездой. Авраменко не рассказывает, кто тот щедрый поклонник, подаривший ей дорогую иномарку.

Публикация от Alexandra Avramenko�� (@askela.luxees) Фев 5, 2018 в 1:10 PST

Напомним, ране Dni.Ru писали про девушку. Она вмиг стала популярной после того, как назвала себя любовницей экс-депутата Дениса Вороненкова. Александра живет красиво. Она регулярно выкладывает собственные фотографии из разных стран, ходит на светские мероприятия, общается со знаменитостями. Авраменко тщательно следит за собой. Девушка часто публикует короткие видео, на которых запечатлена убивающейся в спортзале. Причем Александра не видит ничего зазорного в том, чтобы выкладывать ролики камера крупным планом снимала ее аппетитные формы в белье, которое просвечивает через одежду.

Публикация от Alexandra Avramenko�� (@askela.luxees) Фев 4, 2018 в 6:08 PST

Модель много путешествует. За короткий промежуток времени Александра побывала в Монако, Турции и Нидерландах. "Погуляв здесь уже два дня 📆🌷 такое ощущение , что у жителей Амстердама нет никаких законов и моралей 🤷🏽‍♀️😬 , едет человек на велосипеде , курит траву , идёт по улице , курит траву и тд 😂✌🏼ты просто идёшь по улице , гуляешь и тут на тебя нападает целое облако дыма , без этого никуда 🌫🍀😁открытый туалет на центральной площади 😂✌🏼ну может быть , с другой стороны , это хорошо 😌 что они очень открытие люди 😄🤗 Здесь по всюду ходят фрики со всей Европы 😄вообщем уже достаточно я узнала этот город думаю .." – высказала свое мнение о столице Голландии Авраменко.