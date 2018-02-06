Максакова жестко высказалась о брошенных детях

Мария Максакова ответила на самые злободневные вопросы. Оперная дива высказалась относительно своих детей, которые находятся вдали от нее, а также прокомментировала похороны отца.

В передаче "Новые русские сенсации" утверждалось, что Мария Максакова отказалась от родительских прав на своих старших детей Илью и Людмилу, отцом которых является бизнесмен Владимир Тюрин. Кстати, именно его украинские силовики назвали заказчиком убийства Дениса Вороненкова, мужа певицы. Мария прокомментировала эту информацию.

По словам Максаковой, Тюрин "выпросил" у нее согласие на то, чтобы дети жили временно с ним. Он это мотивировал тем, что на нем два уголовных дела, из-за которых он может отправиться в следственный изолятор. "Якобы детей у него могут забрать, он будет сидеть в СИЗО, а детей отдадут опекунам. Я не отказывалась от родительских прав на своих детей! Все эти заявления журналистов – глупость полнейшая", – заявила Максакова жестко, без лишней сентиментальности.

По ее словам, речь шла о документе об определении места жительства детей. "Я написала, что не возражаю, что дети будут временно проживать с отцом. Причем я подписала эту бумагу в одностороннем порядке. Моя-то подпись заверена у нотариуса. Но все равно этот договор ничтожен, не имеет юридической силы, поскольку там нет подписи отца моих старших детей. Дети вырастут, придут в себя и сделают правильный выбор – будут жить со мной", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Максакова прокомментировала информацию, согласно которой ее отца никак не могут похоронить, потому что ждут прибытия артистки. "Про отца история сложная. Я не знаю, почему его куда-то возили на лечение, не спросив меня... Похоронили его сегодня. Прощание прошло на его родине, в Германии. Я сегодня там была. Только моей мамы на похоронах не было…" – отметила Мария Максакова.