Некрофила похвалили после убийства звезды "Дома-2"

Журналисты выяснили, кто такой Александр Алукаев, которого подозревают в изнасиловании после смерти звезды "Дома-2" Оксаны Аплекаевой. Мужчину похвалили за высокий профессионализм.

После раскрывшихся обстоятельств по делу убийства и изнасилования Оксаны Аплекаевой в подмосковном бюро судебно-медицинской экспертизы сейчас открещиваются от теперь уже бывшего сотрудника Александра Алукаева. Мол, у них такой человек не работал никогда.

Однако полный тезка судмедэксперта, судя по картотеке подмосковных судов, неоднократно выступал на различных уголовных процессах, и его компетентность ни у кого не вызывала сомнений. Друзья Алукаева тоже не хотят верить в ужасные данные. "Не верю и не допускаю такой мысли. Мы работали вместе с Александром, я знаю его как высококвалифицированного специалиста", – цитирует похвалу бывшего коллеги Александра некого Андрея Life.ru.

О самом Алукаеве известно не много. Он родился весной 1980 года в Мордовии. Затем учился в одном из филиалов Мордовского национального исследовательского госуниверситета имени Огарева. Алукаев – активный пользователь соцсетей. Судя по его аккаунтам, он женат и любит отдыхать вместе с супругой за границей. Кроме того, судмедэксперт в свободное от работы время увлекается компьютерными "стрелялками" и ходит с друзьями на охоту и рыбалку.

Интересно, что в 2013 году у Алукаева возникали проблемы с законом. Некий Михаил Герасимов потребовал от истринских следователей провести проверку в отношении судмедэксперта по факту получения взятки. Однако следователи отказались, но Герасимов не сдался и пожаловался в суд уже на самих следователей. Мол, те незаконно отказались проводить проверку. В итоге Истринский городской суд отказал в удовлетворении жалобы Герасимову, так как в своем заявлении он не указал, "какие же именно действия эксперта образуют, по его мнению, объективную сторону вышеуказанного преступления", сообщает издание.

Ранее стало известно, что убийцей и насильником звезды "Дома-2" Оксаны Аплекаевой являются два разных человека. За время следствия выяснилось, что биологические материалы на теле девушки принадлежат судмедэксперту Александру Алукаеву из истринского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области. Именно он устанавливал причины смерти Оксаны. По данным следствия, в 2008 году судмедэксперт надругался над телом убитой прямо в морге.