Дочь Маликова покинула Россию после рождения брата

17-летняя Стефания Маликова отправилась в Дубай. В разговоре с журналистами наследница известного исполнителя поделилась своими эмоциями и рассказала, как готовилась к встрече с братом.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Стефания Маликова опубликовала новые фотографии, сделанные за границей. Девушка проводит морозные февральские дни в жарком Дубае. "Сегодня я первый раз побывала в Абу-Даби. Мечеть шейха Зайда – одна из самых больших мечетей в мире, впечатляет. В комнате, где молятся мужчины, расположен ковер, который ткали 1200 женщин одновременно два года. Это самый большой ковер в мире", – сообщила Стефания.

Отметим, что лишь несколько дней назад Маликова находилась в Москве, где усиленно готовилась к встрече с новорожденным братом. Напомним, малыш появился на свет 24 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. Родила сына Маликовым суррогатная мать.

Когда Дмитрий и Елена сообщили дочери Стефании о желании завести еще одного ребенка, для нее это стало полной неожиданностью. "Был шок. Но потом пришло осознание, что это лучший подарок на папин день рождения и на мое предстоящее 18-летие. Малыш – настоящая кукла, о таких можно только мечтать", – отметила Стеша.

Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova) Фев 4, 2018 в 10:20 PST

Девушка не ревнует родителей к брату. "Я уже вышла из того возраста, когда ревность может взять надо мной вверх. Уверена: родители относятся к Оле (дочери Елены Маликовой от первого брака. – Прим. ред), ко мне и братику одинаково. Представляю себя многодетной мамой. Разве я смогла бы любить кого-то меньше, а кого-то больше? Такое просто невозможно", – заключила Стефания.

Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova) Янв 30, 2018 в 12:46 PST

К появлению в доме новорожденного брата девушка тщательно подготовилась. "Весь дом был украшен голубыми шарами и сиренью – это мамины любимые цветы. Я и детскую помогала обставлять, выбирали все самое лучшее. Сейчас братик еще мал, чтобы петь для него колыбельные. Пока он только спит, кушает и гуляет. Когда станет постарше, обязательно буду читать ему сказки о принце на белом коне и принцессе в голубом платье. Это так здорово!" – цитирует Стефанию Маликову StarHit.