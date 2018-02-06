Дочь Маликова покинула Россию после рождения брата
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Стефания Маликова опубликовала новые фотографии, сделанные за границей. Девушка проводит морозные февральские дни в жарком Дубае. "Сегодня я первый раз побывала в Абу-Даби. Мечеть шейха Зайда – одна из самых больших мечетей в мире, впечатляет. В комнате, где молятся мужчины, расположен ковер, который ткали 1200 женщин одновременно два года. Это самый большой ковер в мире", – сообщила Стефания.
Отметим, что лишь несколько дней назад Маликова находилась в Москве, где усиленно готовилась к встрече с новорожденным братом. Напомним, малыш появился на свет 24 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. Родила сына Маликовым суррогатная мать.
Когда Дмитрий и Елена сообщили дочери Стефании о желании завести еще одного ребенка, для нее это стало полной неожиданностью. "Был шок. Но потом пришло осознание, что это лучший подарок на папин день рождения и на мое предстоящее 18-летие. Малыш – настоящая кукла, о таких можно только мечтать", – отметила Стеша.
Девушка не ревнует родителей к брату. "Я уже вышла из того возраста, когда ревность может взять надо мной вверх. Уверена: родители относятся к Оле (дочери Елены Маликовой от первого брака. – Прим. ред), ко мне и братику одинаково. Представляю себя многодетной мамой. Разве я смогла бы любить кого-то меньше, а кого-то больше? Такое просто невозможно", – заключила Стефания.
К появлению в доме новорожденного брата девушка тщательно подготовилась. "Весь дом был украшен голубыми шарами и сиренью – это мамины любимые цветы. Я и детскую помогала обставлять, выбирали все самое лучшее. Сейчас братик еще мал, чтобы петь для него колыбельные. Пока он только спит, кушает и гуляет. Когда станет постарше, обязательно буду читать ему сказки о принце на белом коне и принцессе в голубом платье. Это так здорово!" – цитирует Стефанию Маликову StarHit.
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