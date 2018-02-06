Бузова унизила ухажера прямо при его маме

Ольга Бузова решительно порвала с ухаживаниями участника скандально известного телепроекта "Дом-2" Романа Гриценко. Девушка попросила оставить ее в покое, причем сделала это прямо при его маме, отчего Роману было особенно обидно.

На лобном месте Ольга Бузова сама подошла к маме Романа Гриценко Юлии Александровне познакомиться, сделала несколько комплиментов о том, как она хорошо выглядит, но после этого обратилась к самому Роме с просьбой оставить ее в покое. "Я больше не хочу давать тебе надежду в попытках построить отношения со мной: знаю, что теперь на 100% это невозможно", – цитирует Ольгу Бузову "Дом-2 Life".

Поющая ведущая сказала, что это окончательное решение, и на это у нее есть определенные причины. Но какие – Ольга предпочла не уточнять.

Можно только представить, что почувствовала мать Романа Гриценко. А вот сам участник скандально известного реалити-шоу дал понять, что для него публичное выяснение отношений стало унижением. "Конечно, я расстроен! Особенно неприятно, что это произошло при моей маме. Лучше бы Оля сказала мне об этом один на один", – сказал Роман Гриценко.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 5, 2018 в 2:51 PST

Как предположили поклонники телестройки, на такое решение Ольги могли повлиять результаты детектора лжи, который Рома проходил недавно в рамках конкурса "Свадьба на миллион". В ходе исследования выяснилось, что Гриценко ухаживает за Бузовой не из-за любви, а из желания стать известным.

Помимо этого, детектор лжи показал, что Гриценко во время поездки в Омск на Рождество не отказывался от общения с другими девушками и вел себя как свободный молодой человек. Однако сам Роман отрицает это. "Со своей стороны могу сказать, что никогда не изменял ей, и детектор тоже иногда ошибается. Но надо продолжать жить дальше! Теперь я свободен для новых отношений. Наша история с Ольгой Бузовой, к сожалению, закончена", – заключил Гриценко.