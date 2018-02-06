Звезда "Дома-2" взбесила снимком с голым ребенком

Участница реалити-шоу Тата Блюменкранц поделилась новым совместным фото со своей дочерью Бетти. Однако реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной.

Недавно ставшая мамой блондинка не перестает радовать поклонников трогательными снимками с малышкой. Но не все вызывают у фолловеров умиление.

На новом фото, опубликованном звездой шоу в Instagram, обнаженные Тата и Бетти принимают ванну. Блюменкранц держит девочку на руках, крепко прижав к себе. Примечательно, что незадолго до этого участница "Дома-2" рассказала подписчикам, что ее маленькая дочь серьезно заболела.

"Купаемся с моей маленькой. Бетти чувствует себя уже намного лучше, так странно, не понимаешь кого слушать и кому верить… Я рада, что у нас нет никакого вируса, и мы просто ждем новые зубки, у нас все хорошо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Тата. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что фотография довольно милая, и пожелали семье Блюменкранц крепкого здоровья.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) Фев 5, 2018 в 5:27 PST

Но многих интимный снимок вывел из себя. Пользователи посчитали, что мама не должна принимать ванну вместе с малышом. "Вы в курсе, что не гигиенично купаться с ребенком?", "Малышка должна купаться в чистоте с травками успокаивающими, но не со взрослыми... Я в шоке...", "Тата, это фото у меня выплыло случайно и меня возмутило... Это не море и не бассейн антибактериальный, где можно плавать с детьми, а взрослая ванна", – раскритиковали Тату фолловеры.