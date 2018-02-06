Галкин похабно высмеял Леонтьева

Максим Галкин феерично выступил в Ростове-на-Дону. Особенно эмоционально зрители приветствовали шутки артиста в адрес популярного исполнителя Валерия Леонтьева.

На днях Максим Галкин дал концерт в Ростове-на-Дону. Юморист так полюбился зрителям, что в социальных сетях можно найти множество восторженных отзывов людей, побывавших на его выступлении. Некоторые поклонники не ограничились изъявлениями благодарности. Они опубликовали видео с концерта.

К примеру, в Сети можно найти отрывок с выступления Максима Галкина, в котором он шутит над популярным исполнителем Валерием Леонтьевым. Причем юморист пародирует его не голосом, а скорее движениями.

"Валерий Яковлевич вообще удивительный человек! Он выходит на сцену, я смотрю на него: вот тут сетка (с этими словам Максим Галкин показывает себе на живот. – Здесь и далее прим. ред.), в сосках какие-то крючки, в пупке – бриллиант, здесь – золотая ракушка пристрочена (юморист схватился за пах). Я сразу понимаю, что он сначала костюм придумал, представил его на себе, а потом думает: какую бы песню найти, чтобы в этом выйти", – под дружный смех зала произнес Максим Галкин.

Публикация от Дмитрий (@semen_semenovich) Фев 5, 2018 в 7:46 PST

Отметим, что Леонтьев экзотически одевается не только на сцене, но и в жизни. К примеру, недавно Филипп Киркоров опубликовал совместное с популярным певцом фото. Не все подписчики узнали Валерия Леонтьева. Загорелый мужчина в зеленой шапке, свободной кофте и светлых джинсах не ассоциировался у них с исполнителем хитов "Дельтаплан", "Казанова" и "Августин".