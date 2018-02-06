Ток-шоу Шепелева грозит закрытие после громкого заявления

Эксклюзив Интервью Лобачева: В убийстве Марьянова подозреваю его жену Плющенко пристроил миллионы 5-летнего сына Дом-2

Выбор читателей

Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
партнеры
Вторник 6 февраля
Лента новостей
16:52
Погибшему в Сирии пилоту Су-25 присвоили звание Героя России
16:44
Где прячутся российские маньяки
16:36
В Ульяновске ветер сдул пассажирский самолет
16:29
За чей счет танцы: Порошенко летит на Венский бал
16:12
Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму
16:08
Житель Петербурга надругался над школьницей в метро
15:58
В московской школе произошел пожар
15:57
Вкладчики протестуют против действий ЦБ и АСВ по всей России
15:53
В Эстонии микроавтобус с людьми провалился под лед
15:53
За качеством уборки снега в Москве следят в режиме онлайн
15:46
Бизнесмены соберутся в Москве на конференцию "Базовые стратегии"
15:35
Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 доставили в Россию
15:28
Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
14:57
Соловьев высказался о скандальной связи с Гордон
14:45
Названа точная причина апокалипсиса
14:23
В центре Москвы сосулька пробила голову пешеходу
14:19
Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню
14:13
Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
13:57
Под Москвой угонщики требовали выкуп за украденный грузовик
13:39
В Московской консерватории состоится ночной концерт с Хиблой Герзмава
13:36
"ЕР" поможет подготовить законопроект "О культуре"
13:33
Россиянам на Олимпиаде угрожает опасная инфекция
13:29
Россиян попросили не ездить на Мальдивы
13:08
Безработный насмерть забил 52-летнюю мать
13:01
Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка
12:53
11-летняя девочка внезапно родила 14-летнему брату
12:40
Плющенко об отстраненных спортсменах: Люди лезли в петлю
12:29
Пхенчхан разочаровал перед стартом Олимпиады
12:21
Американская учительница совратила ученика-аутиста
12:20
Россиянин застрелил на охоте своего 13-летнего сына
11:56
Как научиться молодеть во сне
11:50
Использовавшую в туалете медкарты главврача выгнали с работы
11:47
Москвичи с яйцами мешают ночной уборке снега
11:31
Шурыгину поймали на клевете и лжесвидетельстве
11:29
В страшном ДТП под Петербургом погибли 9 человек
11:21
Бузова унизила ухажера прямо при его маме
11:20
Ученые нашли главную причину рака
11:06
Уязвленный МОК нашел новых россиян с допингом
10:54
Европейские полицейские попросили срочно разрешить марихуану
10:51
Райский отдых красавицы-дочки Славы
10:34
Горячий чай смертельно опасен
10:32
Дочь Маликова покинула Россию после рождения брата
10:22
Москвичей попросили отказаться от личных авто
10:21
Интернет-магазин прислал покупательнице огнемет вместо фена (видео)
10:03
Питон проглотил оленя целиком на глазах у туристов (видео)
09:58
Кто заменит Олега Табакова
09:55
Женский гормон из пластиковых бутылок вызывает рак
09:41
В семье 58-летнего Парфенова родился ребенок
09:40
При пожаре на востоке Москвы погибли два человека
09:30
Некрофила похвалили после убийства звезды "Дома-2"
09:19
Литва в панике из-за российских "Искандеров"
09:08
"Засуну между булок": россиянка пообещала изощренную расправу людям из МОК
08:41
Максакова жестко высказалась о брошенных детях
08:40
Запад восхищен мужеством российского пилота
08:37
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
08:28
В шиномонтаже под Москвой мужчине изрезали ягодицу
08:18
Шипулин и Ан решили пойти до конца в войне с МОК
08:01
Известный актер скончался в возрасте 77 лет
22:11
Писателя Сорокина наградили за роман в "Гоголь-центре"
22:01
Панина после грязных выходок просят остановиться
22:00
Молодая любовница Вороненкова пожаловалась на подаренный Mercedes
21:41
Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
21:33
В Москве под поездом метро погибла спортсменка-чемпионка
21:09
Ведущий Караулов винит молодую жену в организации его убийства
20:43
К чему снится тухлятина
20:37
Безумные регионы: пьяный ижевчанин получил штраф за рассеянность
20:33
Список пострадавших при взрыве в жилом доме в Бутово Парке
20:13
Тупые генералы и коррупция: украинскую армию разнесли в пух и прах
20:03
Слуцкая – олимпийцам: Закройте глаза и заткните уши
19:30
Бедствующий Панин может лишиться машины
19:21
Поклонская мечтает увидеть Париж
19:06
Вдова ответила на чудовищные обвинения в убийстве Марьянова
18:47
Когда закончится снегопад в Москве
18:39
Для россиян придумали новый налог
18:30
Жадный Порошенко обогатился за счет наивных европейцев
18:27
Популярного в России блогера зарезали в собственной квартире
18:05
Шепелев взволновал фанатов странным видом
17:41
Берлин впал в истерику из-за поездки немцев в Крым
17:36
Россияне отказались участвовать в открытии Олимпиады
17:27
Мощный взрыв в жилом доме напугал москвичей
17:18
Солнцева жестоко наказали после убийства звезды "Дома-2"
17:05
Названы сроки окончания строительства Кожуховской линии
16:46
Как всегда выглядеть стильно и модно
16:44
Людмилу Максакову жалеют из-за выходки беглой Маши-украинки
16:43
Осужденную за гибель пациента врача Мисюрину освободили в суде
16:38
Для российских военных создали элитный смартфон
16:33
В Москве задержали Алексея Панина
16:31
Мало быть "чистым" россиянином: глава МОК сделал удивительное заявление
16:16
Устроившую истерику на мойке девушку окатили водой (видео)
16:15
70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг
16:04
Юля Зверева: мифы и факты о личном стилисте
16:02
Россияне просят у президента защиты от Центробанка
15:52
В московскую больницу пришла девушка с пулей во лбу
15:49
МОК унизил россиян из страха перед "хозяином"
15:43
В Бутово произошел взрыв
15:30
Изуродованная пластикой модель Playboy ужаснула видом
15:20
В жилом доме в Самаре произошел взрыв
15:18
Томленая телятина по-поморски
15:06
"Это вам за пацанов", или За что умирают герои
14:59
Поклонская заинтересовалась суррогатным материнством
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна
Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала
Подробности разрыва Шурыгиной с мужем
Шоу-бизнес

Ток-шоу Шепелева грозит закрытие после громкого заявления

Дмитрий Шепелев. Кадр youtube.com
Внимательный зритель заметит, что в качестве героев "На самом деле" как правило выбираются те, чьи проблемы уже десятки раз обсуждались на ток-шоу на разных телеканалах. У понимающих людей есть большие сомнения и в том, что эксперты настоящие, и что они не играют роли согласно заранее написанному сценарию. 
прочитано 1726 раз

Зрители у телеэкранов часто поражаются откровениям, которые слышат из уст героев ток-шоу "На самом деле". Но, как писала Ахматова, "когда б вы знали, из какого сора растут стихи..." Ведь если бы люди были в курсе, на что идут участники и создатели программы ради высоких рейтингов, вряд ли бы ее смотрели.

ПО ТЕМЕ

Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Пишется заранее сценарий, под который подгоняются ответы, нужные редакторам для рейтингов и зарабатывания бабла… На истину и правду им наплетать! "Пипл хавает" – значит (с их точки зрения) все круто! А на покалеченные судьбы им ****!", – заявил, например, актер Никита Джигурда. У него есть запись телефонного разговора шоумена с редактором программы, на которой можно услышать: "Хотят позвать вас на детектор, все прописать…." Но Джигурда отказывается: "Мальчиком для битья быть не хочу…"

Уговаривали пройти детектор лжи и фигуристку Марину Анисину. "Редактор Первого канала обещает, что все будет заранее прописано в сценарии! Что доказывает постановочность "правдивого" ток-шоу! Обещает не обманывать. Лишь бы мы пришли. Я категорически отказалась, помня свой трагический опыт… Лживый детектор вводит миллионы наивных людей в пропасть проплаченного обмана!" – написала жена Джигурда на своей странице в социальной сети. 

Рассказывал журналистам о грязном закулисье программы и певец Данко: "…Мне дали роль ублюдка, я сыграл. Я говорил четко по тексту, в голове такое не могло родиться. Придуманные иностранцы которых даже технически не может существовать – в паспорте Наташи нет никаких выездов-въездов, кроме лечебниц. (В программе подробно обсуждали возможные измены жены Данко – прим.ред.) А вопросы, какие они впихивали?! Причем сначала на одни договорились, а в последний момент подсунули другие".

Певица Азиза так комментировала свою съемку у Шепелева: "Полиграф – это профанация. Шоу. И ведущий, и эксперты играют свои роли".

Как говорят, многие знаменитости  теперь просто отказываются от приглашения пройти проверку на полиграфе. Эксперт программы Александра Рашель, например, сделала для Dni.Ru громкое заявление о том, как на днях сорвалась съемка проживающей в Лондоне Мариника Смирновой: "Она за счет передачи прилетела из Англии в Россию, поселилась в шикарном отеле, но поняв, что ее хотят на всю страну выставить посмешищем, от съемки отказалась. Впервые за всю историю программы героиня не вышла на эфир. Скандал был дикий! Она просто всех кинула! И вернулась домой, потому что редакторы ее просто запугали – очень непрофессионально работали. Хотя Мариника должна была получить около 400 тысяч рублей. А раз главная героиня в студию не пришла, то и съемку отменили".

А поскольку знаменитости даже за деньги отказываются принимать участие в фарсе Шепелева, то программе, видимо грозит закрытие – мыть кости будет просто некому. 

Автор: Иван Губкин6 февраля 2018, 16:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

567

комментарии

Политика

Литва в панике из-за российских "Искандеров"
Жадный Порошенко обогатился за счет наивных европейцев
Берлин впал в истерику из-за поездки немцев в Крым
Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко

Шоу-бизнес

Ток-шоу Шепелева грозит закрытие после громкого заявления
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
Плоская Гагарина разочаровала своим танцем-трясучкой

Проишествия

Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка
Американская учительница совратила ученика-аутиста
В Москве под поездом метро погибла спортсменка-чемпионка
Звезду сериала "Секс в большом городе" настигла смерть

Lifestyle

Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Шоу-бизнес

Шурыгину поймали на клевете и лжесвидетельстве

От Дианы потребовали прекратить лить грязь ради дешевого пиара
Общество

В семье 58-летнего Парфенова родился ребенок

О прибавлении сообщила супруга журналиста Елена Чекалова
Шоу-бизнес

Кто заменит Олега Табакова

В Сети назвали кандидатов
Шоу-бизнес

Дочь Маликова покинула Россию после рождения брата

Девушка призналась, что впала в шок от новости

Гороскоп

Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные

Фоторепортажи

Райский отдых красавицы-дочки Славы
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

Спорт

Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню
Россиянам на Олимпиаде угрожает опасная инфекция
Плющенко об отстраненных спортсменах: Люди лезли в петлю
"Засуну между булок": россиянка пообещала изощренную расправу людям из МОК

Регионы

Россиянин застрелил на охоте своего 13-летнего сына
Использовавшую в туалете медкарты главврача выгнали с работы
Безумные регионы: пьяный ижевчанин получил штраф за рассеянность
Устроившую истерику на мойке девушку окатили водой (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru