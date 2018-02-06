Народ в восторге от молоденькой Волочковой

Анастасия Волочкова показала свое архивное фото. Народ пришел в восторг от увиденного и рассыпался в комплиментах.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала старое фото, на котором запечатлена вместе со своим преподавателем. "Сегодня день памяти моего любимого педагога в жизни... Прославленной русской балерины Инны Борисовны Зубковской...." – написала Волочкова.

Далее балерина рассказала, что педагог поддерживала ее на протяжении долгого времени. "Она была моим педагогом и наставником и в Мариинском, и в Большом театрах. И в Лондоне во время моего контракта с Королевским Альберт Холлом., и в моих сольных концертах, которым только было тогда положено начало.. Она была мне и необыкновенно верным человеком во всех противодействиях, чинимых мне..." – отметила Анастасия.

В заключение артистка призналась: "Инна Зубковская для меня идеал женской красоты, аристократизма, драматизма и самых лучших качеств настоящей Женщины. Берегу ее в моем сердце и всегда молюсь, с благодарностью за переданные мне знания и опыт балерины".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 5, 2018 в 12:04 PST

Интересно, что пока одни выражали соболезнования Волочковой, другие восхищались ее внешним видом на фото. "Ой какая Вы хорошенькая,,,, еще молоденькая....(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "какаие вы тут красивые😍😍😍", "Настя, вы божественно красива!", "Милая, скромная, без силиконовая еще))", "Красавица Настенька😍", "Какая Вы красивая!!!!" – восхитились подписчики.

Некоторые фанаты пришли к выводу, что Анастасия Волочкова изменилась под давлением обстоятельств. "Да как все.таки жизнь нас меняет!! НЕ ТОЛЬКО НАСТЯ МЫ ВСЕ СТАНОВИМСЯ ДРУГИМИ, ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТОГО КАК ЖИЗНЬ ПРОЖИЛ... ХРАНИ ВАС ВСЕХ БОГ!!!", "Здесь Настя еще не порочная,милая и душевная!!!", "Дааааа потрепала жизнь Настюху((( а жаль такая красотка была. прям лебедушка..." – высказались пользователи Сети.